Джон Елкан иска Андреа Стела начело на Ферари?

  • 14 апр 2026 | 09:40
  • 1065
  • 0

Предстоящото и вече потвърдено преминаване на Джанпиеро Ламбиазе от Ред Бул в Макларън породи интересна допълнителна група слухове относно промените в другите отбори.

Големият шеф на Макларън Зак Браун вече обяви, че Ламбиазе ще работи под ръководството на настоящия шеф на тима Андреа Стела. Но в същото време предположенията, че Стела ще напусне стават все повече и дори се появи непотвърдена информация, че той е подписал предварителен договор с Ферари.

Отборът на Ред Бул не е бил толкова бавен от 2015 година насам
Отборът на Ред Бул не е бил толкова бавен от 2015 година насам

А германският журналист Феликс Хьорнер обясни пред Sports.de, че има реална възможност Стела да се върне в Маранело.

„Ламбиазе напуска Ред Бул заради перспективите, които има в Макларън за развитието на кариерата му – обясни Хьорнер. – В Макларън ще го подготвят за това да заеме мястото на Андреа Стела начело на тима. Не е изключено от 1 януари 2028 година всичко да започне да се развива много по-бързо.

Усещат ли Верстапен и Ред Бул липсата на доктор Марко?
Усещат ли Верстапен и Ред Бул липсата на доктор Марко?

„Защото от този трансфер е възможно да последват други интересни рокади. Стела може да смени Фредерик Васьор във Ферари.

„Въпросът е в това, че президентът на Ферари Джон Елкан иска начело на Скудерията да е италианец, Андреа Стела е идеалният кандидат. Ако това стане, ще видим ефектът на доминото във Формула 1.“

Макларън: Виждаме най-добрата версия на Оскар Пиастри
Макларън: Виждаме най-добрата версия на Оскар Пиастри

55-годишният Стела работи във Ферари от 2000 до 2015 година, като там беше състезателен инженер на Кими Райконен и след това на Фернандо Алонсо и после премина с испанеца в Макларън.

Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година
Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА: Нужно е време, за да направим промени след инцидента на Беарман

ФИА: Нужно е време, за да направим промени след инцидента на Беарман

  • 13 апр 2026 | 14:55
  • 1492
  • 1
Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година

Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година

  • 13 апр 2026 | 14:15
  • 2869
  • 0
Продадоха уникална картичка на Кими Антонели за над $200 000

Продадоха уникална картичка на Кими Антонели за над $200 000

  • 13 апр 2026 | 13:59
  • 791
  • 0
Съкращава ли интензивният формат на MotoGP кариерите на пилотите?

Съкращава ли интензивният формат на MotoGP кариерите на пилотите?

  • 13 апр 2026 | 13:50
  • 607
  • 0
Биното посочи къде Ауди изостава най-много от съперниците си

Биното посочи къде Ауди изостава най-много от съперниците си

  • 13 апр 2026 | 13:09
  • 1010
  • 1
Усещат ли Верстапен и Ред Бул липсата на доктор Марко?

Усещат ли Верстапен и Ред Бул липсата на доктор Марко?

  • 13 апр 2026 | 11:55
  • 2997
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 230524
  • 1027
Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 5011
  • 9
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 6055
  • 3
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

  • 13 апр 2026 | 23:57
  • 30472
  • 59
Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

  • 13 апр 2026 | 18:25
  • 37756
  • 177
Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

  • 13 апр 2026 | 20:55
  • 21477
  • 44