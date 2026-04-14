Джон Елкан иска Андреа Стела начело на Ферари?

Предстоящото и вече потвърдено преминаване на Джанпиеро Ламбиазе от Ред Бул в Макларън породи интересна допълнителна група слухове относно промените в другите отбори.

Големият шеф на Макларън Зак Браун вече обяви, че Ламбиазе ще работи под ръководството на настоящия шеф на тима Андреа Стела. Но в същото време предположенията, че Стела ще напусне стават все повече и дори се появи непотвърдена информация, че той е подписал предварителен договор с Ферари.

А германският журналист Феликс Хьорнер обясни пред Sports.de, че има реална възможност Стела да се върне в Маранело.

„Ламбиазе напуска Ред Бул заради перспективите, които има в Макларън за развитието на кариерата му – обясни Хьорнер. – В Макларън ще го подготвят за това да заеме мястото на Андреа Стела начело на тима. Не е изключено от 1 януари 2028 година всичко да започне да се развива много по-бързо.

„Защото от този трансфер е възможно да последват други интересни рокади. Стела може да смени Фредерик Васьор във Ферари.

„Въпросът е в това, че президентът на Ферари Джон Елкан иска начело на Скудерията да е италианец, Андреа Стела е идеалният кандидат. Ако това стане, ще видим ефектът на доминото във Формула 1.“

55-годишният Стела работи във Ферари от 2000 до 2015 година, като там беше състезателен инженер на Кими Райконен и след това на Фернандо Алонсо и после премина с испанеца в Макларън.

Снимки: Gettyimages