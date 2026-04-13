Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година

Този уикенд Формула 1 трябваше да се насочи към Джеда за петия кръг за сезон 2026 – Гран При на Саудитска Арабия.

Състезанието край бреговете на Червено море, както и това е Бахрейн, което трябваше да се проведе вчера, бяха анулирани заради конфликта в Близкия изток. И докато Гран При на Бахрейн почти сигурно отпада напълно от плановете на Формула 1 за 2026 година, то организаторите на Гран При на Саудитска Арабия са амбицирани тяхната надпревара все пак да се проведе в даден момент от годината.

Формула 1 потвърди анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

Според информация на бившия пилот Роберт Доорнбос, във Формула 1 в момента работят по връщането на надпреварата в Джеда в календара за настоящия сезон. По думите на нидерландеца това ще се случи в края на шампионата, когато Формула 1 трябва да се завърне в Близкия изток за състезанията в Катар и Абу Даби, които са предвидени съответно за 30 ноември и 6 декември.

Идеята е Гран При на Абу Даби да запази своя статут като финал на сезона и затова кръгът на „Яс Марина“ ще бъде отложен с една седмица, а неговото място ще бъде заето от пренасрочената Гран При на Саудитска Арабия. Това би означавало, че сезонът ще завърши с четири поредни състезания в четири седмици – Лас Вегас, Катар, Саудитска Арабия и Абу Даби. Разбира се, за момента всичко това са само спекулации и няма нищо официално, но не е изключено тези планове да станат реалност.

Снимки: Gettyimages