Време е за голямото дерби на България! Очаквания, шествия и съставите за сблъсъка - атмосферата преди ЦСКА - Левски
  3. Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година

Гран При на Саудитска Арабия може все пак да се проведе през 2026 година

  • 13 апр 2026 | 14:15
Този уикенд Формула 1 трябваше да се насочи към Джеда за петия кръг за сезон 2026 – Гран При на Саудитска Арабия.

Състезанието край бреговете на Червено море, както и това е Бахрейн, което трябваше да се проведе вчера, бяха анулирани заради конфликта в Близкия изток. И докато Гран При на Бахрейн почти сигурно отпада напълно от плановете на Формула 1 за 2026 година, то организаторите на Гран При на Саудитска Арабия са амбицирани тяхната надпревара все пак да се проведе в даден момент от годината.

Формула 1 потвърди анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия
Формула 1 потвърди анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

Според информация на бившия пилот Роберт Доорнбос, във Формула 1 в момента работят по връщането на надпреварата в Джеда в календара за настоящия сезон. По думите на нидерландеца това ще се случи в края на шампионата, когато Формула 1 трябва да се завърне в Близкия изток за състезанията в Катар и Абу Даби, които са предвидени съответно за 30 ноември и 6 декември.

Идеята е Гран При на Абу Даби да запази своя статут като финал на сезона и затова кръгът на „Яс Марина“ ще бъде отложен с една седмица, а неговото място ще бъде заето от пренасрочената Гран При на Саудитска Арабия. Това би означавало, че сезонът ще завърши с четири поредни състезания в четири седмици – Лас Вегас, Катар, Саудитска Арабия и Абу Даби. Разбира се, за момента всичко това са само спекулации и няма нищо официално, но не е изключено тези планове да станат реалност.

В Априлия се готвят за напрежение между Бедзеки и Мартин в битката за титлата

Макларън: Виждаме най-добрата версия на Оскар Пиастри

Класиране при пилотите в WRC след рали "Хърватия"

Жан Тод разказа защо Ейдриън Нюи не е отишъл във Ферари

Нювил се извини на Хюндай за грешката си в последната отсечка

Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

11-те на ЦСКА и Левски, доста изненади и в двата отбора

"Червено" море заля "Цариградско шосе"

"Син" поход през центъра на София

Етър и Дунав не намериха път към гола

Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

