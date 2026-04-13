Макларън: Виждаме най-добрата версия на Оскар Пиастри

Отборният ръководител на Макларън Андреа Стела сподели своето мнение, че в момента гледаме най-добрата версия на Оскар Пиастри, а показателно за това е карането на австралиеца в Гран При на Япония.

Пиастри не стартира първите две състезания за новия сезон, след като се блъсна на път към стартовата решетка у дома в Австралия, след което неговата кола се повреди преди старта в Китай седмица по-късно. В Япония обаче той нямаше подобни проблеми и се включи в надпреварата, в която дори бе начело в началната фаза преди да бъде прескочен от Андреа Кими Антонели зад колата за сигурност.

В крайна сметка Пиастри завърши втори на „Сузука“, където демонстрира много силно темпо през целия уикенд. А според Стела с представянето си в Страната на изгряващото слънце неговият пилот е демонстрирал Пиастри е показал, че в момента ние гледаме неговата най-добра версия от дебюта му във Формула 1 насам.

„Въпреки че Оскар не стартира първите две състезания, от видяното в тестовете, тренировките, квалификациите и от цялостния му подход, ние виждаме неговата най-добра версия – най-силният Оскар откакто той влезе във Формула 1. Най-накрая той имаше възможността да демонстрира това и се възползва максимално“, каза Стела.

Снимки: Gettyimages

