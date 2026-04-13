Отборът на Ред Бул не е бил толкова бавен от 2015 година насам

Сезон 2026 определено не започна добре за отбора на Ред Бул, който се намира далеч от лидерите във Формула 1 и е по-скоро част от битката в средата на колоната.

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

В първите три кръга за годината в Австралия, Китай и Япония средното изоставане на Биковете в квалификациите беше 0.97 секунди, а в състезанията картинката е още по-плашеща – среден пасив от 1.26 секунди. Поглед назад във времето показва, че последният случай, в който Ред Бул беше толкова далеч от челото, беше през 2015 година.

Тогава темпото отново се задаваше от Мерцедес, а Биковете имаха среден пасив от 1.18 секунди в квалификационни условия. Интересното е, че година по-рано, при въвеждането на турбо-хибридните задвижващи системи, дефицитът на Ред Бул спрямо Мерцедес беше по-малък, 0.83 секунди, което обаче беше повече от достатъчно Биковете да бъдат вторият най-бърз тим през 2014 година.

Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

В началните години на турбо-хибридната ера голяма част от пасива на Ред Бул идваше от много слабата задвижваща система на Рено, която отстъпваше значително пред тези на Мерцедес и Ферари. Сега обаче данните от първите три кръга показват, че на правите Ред Бул демонстрира много добра скорост, но губи страшно много в завоите, което само доказва, че RB22 просто няма достатъчно сцепление на този етап. Това всъщност е добра новина, защото заличаването на този пасив става много по-бързо в сравнение с подобряването на задвижващата система.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages