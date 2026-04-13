Усещат ли Верстапен и Ред Бул липсата на доктор Марко?

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ анализатор Ралф Шумахер сподели своето мнение, че четирикратният световен шампион Макс Верстапен и отборът на Ред Бул усещат липсата на доктор Хелмут Марко.

Както е известно доктор Марко и Биковете се разделиха в края на миналата година, след като той така и не успя да намери общ език с новите ръководители на Ред Бул. А според Шумахер това оказва влияние върху целия тим, който не може да разчита на напътствията на доктор Марко.

„Мисля, че трябва да сме откровени и да кажем, че в момента ситуацията в Ред Бул не е много атрактивна. Но отново, това е дългосрочен проект. Първо на първо, имаме развитието на двигателя, с което, между другото, те се справиха много добре. Но нещата в самия отбор са хаотични във всички посоки. Няма ясна комуникация с външния свят. Хелмут Марко също го няма като фигура, която да даде някакви насоки.



„Ако Верстапен поиска да си тръгне, това ще бъде трудно. Истината е, че хората са се фокусирали много здраво върху Верстапен, което е нормално предвид успехите му. Но аз все още не вярвам, че той ще си тръгне. Да си тръгнеш в ситуацията, в която отборът и колата не работят, е все едно да избягаш. Но това не подхожда на неговия характер. Точно обратното, аз смятам, че за него е важно да помогне на отбора да се върне в челото“, каза Шумахер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages