  Ред Бул потвърди раздялата със състезателния инженер на Верстапен, той отива в Макларън

  • 9 апр 2026 | 17:23
Отборът на Ред Бул потвърди официално появилата се по-рано днес информация, че Джанпиеро Ламбиазе ще напусне тима в края на 2027 година.

В момента Ламбиазе е състезателен инженер на четирикратния световен шампион Макс Верстапен, с когото той работи още от пристигането на нидерландеца в основния екип на Биковете малко след началото на сезон 2016. Двамата спечелиха още първото си състезание заедно, а в годините прибавиха още 70 успеха и четири световни титли, превръщайки се в една от най-успешните двойки пилот-инженер в цялата история на Формула 1.

Ламбиазе обаче е взел решението да не подновява своя договор с Ред Бул и ще напусне тима в края на 2027 година, когато ще изтече и настоящият му контракт. След раздялата си с Биковете Ламбиазе ще поеме в посока Уокинг, за да се присъедини към отбора на Макларън. Там той ще заеме позицията на главен състезателен директор и ще отговаря пред ръководителя на тима Андреа Стела.

Ламбиазе се превръща в поредния високопоставен кадър през последните години, който преминава от Ред Бул в Макларън. Преди него това сториха Роб Маршал и Уил Кортни, които в момента заемат позиции съответно на главен дизайнер и спортен директор в Макларън, след като преди това бяха респективен инженерен директор и главен стратег в Ред Бул.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

  • 9 апр 2026 | 15:24
  • 1418
  • 0
Трудният сезон на Астън Мартин е сред причините Строл да дебютира в GT състезанията

Трудният сезон на Астън Мартин е сред причините Строл да дебютира в GT състезанията

  • 9 апр 2026 | 15:09
  • 595
  • 0
Николай Грязин стартира рали "Хърватия" с 2-ро място в шейкдауна

Николай Грязин стартира рали "Хърватия" с 2-ро място в шейкдауна

  • 9 апр 2026 | 14:43
  • 825
  • 0
Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"

Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"

  • 9 апр 2026 | 14:13
  • 342
  • 0
Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

  • 9 апр 2026 | 14:00
  • 805
  • 0
Алейш Еспаргаро е с четири счупени прешлена след падане на тестове в Малайзия

Алейш Еспаргаро е с четири счупени прешлена след падане на тестове в Малайзия

  • 9 апр 2026 | 13:43
  • 423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Черно море

Лудогорец 0:0 Черно море

  • 9 апр 2026 | 17:57
  • 7137
  • 8
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 13363
  • 52
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 16105
  • 16
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 13546
  • 14
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 47841
  • 68
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 29500
  • 130