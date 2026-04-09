Ред Бул потвърди раздялата със състезателния инженер на Верстапен, той отива в Макларън

Отборът на Ред Бул потвърди официално появилата се по-рано днес информация, че Джанпиеро Ламбиазе ще напусне тима в края на 2027 година.

В момента Ламбиазе е състезателен инженер на четирикратния световен шампион Макс Верстапен, с когото той работи още от пристигането на нидерландеца в основния екип на Биковете малко след началото на сезон 2016. Двамата спечелиха още първото си състезание заедно, а в годините прибавиха още 70 успеха и четири световни титли, превръщайки се в една от най-успешните двойки пилот-инженер в цялата история на Формула 1.

BREAKING: Red Bull Racing confirm their Head of Racing and Max Verstappen's race engineer GianPiero Lambiase will leave the team in 2028#F1 pic.twitter.com/7COpoxFO0y — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

Ламбиазе обаче е взел решението да не подновява своя договор с Ред Бул и ще напусне тима в края на 2027 година, когато ще изтече и настоящият му контракт. След раздялата си с Биковете Ламбиазе ще поеме в посока Уокинг, за да се присъедини към отбора на Макларън. Там той ще заеме позицията на главен състезателен директор и ще отговаря пред ръководителя на тима Андреа Стела.

BREAKING: GianPiero Lambiase will join McLaren once his existing contract at Red Bull Racing ends, no later than 2028



He will take on the role of Chief Racing Officer, reporting into Team Principal Andrea Stella#F1 pic.twitter.com/8y9nnWiaLm — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

Ламбиазе се превръща в поредния високопоставен кадър през последните години, който преминава от Ред Бул в Макларън. Преди него това сториха Роб Маршал и Уил Кортни, които в момента заемат позиции съответно на главен дизайнер и спортен директор в Макларън, след като преди това бяха респективен инженерен директор и главен стратег в Ред Бул.

Снимки: Gettyimages