Ред Бул потвърди раздялата със състезателния инженер на Верстапен, той отива в Макларън

Отборът на Ред Бул потвърди официално появилата се по-рано днес информация, че Джанпиеро Ламбиазе ще напусне тима в края на 2027 година.
В момента Ламбиазе е състезателен инженер на четирикратния световен шампион Макс Верстапен, с когото той работи още от пристигането на нидерландеца в основния екип на Биковете малко след началото на сезон 2016. Двамата спечелиха още първото си състезание заедно, а в годините прибавиха още 70 успеха и четири световни титли, превръщайки се в една от най-успешните двойки пилот-инженер в цялата история на Формула 1.
Ламбиазе обаче е взел решението да не подновява своя договор с Ред Бул и ще напусне тима в края на 2027 година, когато ще изтече и настоящият му контракт. След раздялата си с Биковете Ламбиазе ще поеме в посока Уокинг, за да се присъедини към отбора на Макларън. Там той ще заеме позицията на главен състезателен директор и ще отговаря пред ръководителя на тима Андреа Стела.
Ламбиазе се превръща в поредния високопоставен кадър през последните години, който преминава от Ред Бул в Макларън. Преди него това сториха Роб Маршал и Уил Кортни, които в момента заемат позиции съответно на главен дизайнер и спортен директор в Макларън, след като преди това бяха респективен инженерен директор и главен стратег в Ред Бул.
