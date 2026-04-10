Зак Браун обясни, че Стела ще е шеф на Ламбиазе

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун коментира предстоящия трансфер на състезателния инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе при световните шампиони във Формула 1.

И в рамките на това изявление Браун също потвърди идването на Ламбиазе и опроверга слуховете, че той ще дойде на мястото на Андреа Стела, който пряко ръководи ежедневната дейност в Уокинг, каквито спекулации се появиха вчера, свързани с очакванията, че Стела може да се върне във Ферари.

Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

„Радвам се, че през 2028 година, когато изтича договорът на Джанпиеро Ламбиазе, той ще се присъедини към Макларън в качеството му на състезателен директор и ще работи под ръководството на Андреа Стела, който е ръководителят на отбора – обясни Браун, който ще е шеф и на двамата. – Ламбиазе ще се присъедини към невероятен отбор, начело на който е Андреа и аз съм във възторг от мисълта за това какво можем да постигнем заедно.“

Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?

Снимки: Gettyimages