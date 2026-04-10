Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Зак Браун обясни, че Стела ще е шеф на Ламбиазе

  • 10 апр 2026 | 15:52
  • 222
  • 0

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун коментира предстоящия трансфер на състезателния инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе при световните шампиони във Формула 1.

И в рамките на това изявление Браун също потвърди идването на Ламбиазе и опроверга слуховете, че той ще дойде на мястото на Андреа Стела, който пряко ръководи ежедневната дейност в Уокинг, каквито спекулации се появиха вчера, свързани с очакванията, че Стела може да се върне във Ферари.

Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс
„Радвам се, че през 2028 година, когато изтича договорът на Джанпиеро Ламбиазе, той ще се присъедини към Макларън в качеството му на състезателен директор и ще работи под ръководството на Андреа Стела, който е ръководителят на отбора – обясни Браун, който ще е шеф и на двамата. – Ламбиазе ще се присъедини към невероятен отбор, начело на който е Андреа и аз съм във възторг от мисълта за това какво можем да постигнем заедно.“

Каква ще е следващата стъпка на Макс Верстапен?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

Първите реакции за новите стартове във Формула 2 са положителни

  • 10 апр 2026 | 14:39
  • 867
  • 0
Паяри води в рали „Хърватия“, Кацута мина втори пред Нювил

Паяри води в рали „Хърватия“, Кацута мина втори пред Нювил

  • 10 апр 2026 | 14:19
  • 286
  • 0
И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“

И Еванс катастрофира и отпадна в рали „Хърватия“

  • 10 апр 2026 | 12:51
  • 501
  • 0
Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“

Любо Руйков излезе 7-и във втория тест на „Ред Бул Ринг“

  • 10 апр 2026 | 12:32
  • 2007
  • 1
Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

Йос прогнозира какво ще е бъдещето на Макс

  • 10 апр 2026 | 11:48
  • 853
  • 0
32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг“

32-о място за Самуил Иванов в първия тест на „Ред Бул Ринг“

  • 10 апр 2026 | 11:27
  • 382
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

ЦСКА 1948 0:0 Ботев (Враца), фрапантен пропуск на Диало и червен картон за гостите

  • 10 апр 2026 | 16:14
  • 5682
  • 11
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 17150
  • 20
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 19075
  • 16
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 36170
  • 153
Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

  • 10 апр 2026 | 11:33
  • 8096
  • 12
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 15130
  • 78