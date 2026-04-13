Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

  • 13 апр 2026 | 07:45
Отново е време за голямото дерби на България - ЦСКА срещу Левски! Сблъсъкът от последния 30-и кръг на редовния сезон в efbet Лига стартира в 16:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски. На трибуните на Националния стадион се очакват около 30 000 души, които да създадат атмосфера, подобаваща на двубой с такъв заряд.

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

"Армейците", които се водят символични домакини на мача, са в серия от три поредни победи и със сигурност искат да запишат нова такава срещу вечния съперник. Тимът на Христо Янев заема четвъртото място в класирането, като изостава на 14 точки от лидера Левски. "Сините" продължават да мечтаят за титлата и при евентуален успех днес, ще направят огромна крачка към 27-мия си трофей, чакан вече близо 17 години.

Отборът, воден от Хулио Веласкес, се възползва от грешната стъпка на Лудогорец в последния кръг и отново дръпна с 9 точки на върха. Софиянци се наложиха минимално над Арда (1:0) и се завърнаха на победния път, след като преди това завършиха наравно с Добруджа (2:2) в Добрич.

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

ЦСКА пък стигна до трите точки при гостуването си на последния в подреждането Монтана (1:0) с гол на Петко Панайотов в 94-тата минута. От "червените" футболисти се очаква много повече и днес трябва да покажат различно лице, за да зарадват привържениците в секторите А и Г.

„Вабанк": Велико дерби на Великден

Добрата новина в лагера на "армейците" е, че няма контузии и наказания, което означава, че Янев ще може да разчита на всички свои играчи в търсене на успеха. След изтърпяна санкция се завръща Мохамед Брахими, а в титулярния състав се очаква място отново да намери капитанът Бруно Жордао, който "висеше" с картони и беше съхранен на "Огоста" преди 5 дни.

ЦСКА с нова капитанска рокада за дербито с Левски

Голямата липса за гостите ще бъде тази на старши треньора Хулио Веласкес край тъчлинията, който ще пропусне срещата, тъй като вече има три официални предупреждения. Аут остават контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, както и наказаният Майкон. В центъра на защитата ще се завърне изтърпелият наказание Кристиан Димитров, а до последно под въпрос пък ще бъде Марко Дуганджич, който бе повален от вирус преди мача с Арда.

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Така Левски може да се окаже със само един наличен типичен централен нападател в лицето на Хуан Переа, който обаче така и не успява да убеди след пристигането си на "Герена". Силният коз на "сините" през този сезон е Евертон Бала, който е голмайстор на тима, а с победното си попадение срещу кърджалийци той стана бразилецът с най-много голове в историята на клуба - 24.

Последният двубой между ЦСКА и Левски завърши с успех с 1:0 за "червените", дошъл благодарение на гола на Джеймс Ето'о в 76-ата минута.

ЦСКА - Левски

Начало: 16:00 часа
Съдия: Мариян Гребенчарски
Стадион: "Васил Левски", София

