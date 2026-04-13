Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

Отново е време за голямото дерби на България - ЦСКА срещу Левски! Сблъсъкът от последния 30-и кръг на редовния сезон в efbet Лига стартира в 16:00 часа, а главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски. На трибуните на Националния стадион се очакват около 30 000 души, които да създадат атмосфера, подобаваща на двубой с такъв заряд.

"Армейците", които се водят символични домакини на мача, са в серия от три поредни победи и със сигурност искат да запишат нова такава срещу вечния съперник. Тимът на Христо Янев заема четвъртото място в класирането, като изостава на 14 точки от лидера Левски. "Сините" продължават да мечтаят за титлата и при евентуален успех днес, ще направят огромна крачка към 27-мия си трофей, чакан вече близо 17 години.

Отборът, воден от Хулио Веласкес, се възползва от грешната стъпка на Лудогорец в последния кръг и отново дръпна с 9 точки на върха. Софиянци се наложиха минимално над Арда (1:0) и се завърнаха на победния път, след като преди това завършиха наравно с Добруджа (2:2) в Добрич.

ЦСКА пък стигна до трите точки при гостуването си на последния в подреждането Монтана (1:0) с гол на Петко Панайотов в 94-тата минута. От "червените" футболисти се очаква много повече и днес трябва да покажат различно лице, за да зарадват привържениците в секторите А и Г.

Добрата новина в лагера на "армейците" е, че няма контузии и наказания, което означава, че Янев ще може да разчита на всички свои играчи в търсене на успеха. След изтърпяна санкция се завръща Мохамед Брахими, а в титулярния състав се очаква място отново да намери капитанът Бруно Жордао, който "висеше" с картони и беше съхранен на "Огоста" преди 5 дни.

Голямата липса за гостите ще бъде тази на старши треньора Хулио Веласкес край тъчлинията, който ще пропусне срещата, тъй като вече има три официални предупреждения. Аут остават контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, както и наказаният Майкон. В центъра на защитата ще се завърне изтърпелият наказание Кристиан Димитров, а до последно под въпрос пък ще бъде Марко Дуганджич, който бе повален от вирус преди мача с Арда.

Така Левски може да се окаже със само един наличен типичен централен нападател в лицето на Хуан Переа, който обаче така и не успява да убеди след пристигането си на "Герена". Силният коз на "сините" през този сезон е Евертон Бала, който е голмайстор на тима, а с победното си попадение срещу кърджалийци той стана бразилецът с най-много голове в историята на клуба - 24.

Последният двубой между ЦСКА и Левски завърши с успех с 1:0 за "червените", дошъл благодарение на гола на Джеймс Ето'о в 76-ата минута.

ЦСКА - Левски

Начало: 16:00 часа

Съдия: Мариян Гребенчарски

Стадион: "Васил Левски", София