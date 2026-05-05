Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 5 май 2026 | 18:44
  • 517
  • 0

Първа осмица:

Лудогорец - Септември 2:0
1:0 Ахмет Манаф (29')
2:0 Денислав Димитров (54')

Славия - ЦСКА 2:0
1:0 Теодор Пашовски (52')
2:0 Даниел Павлов (90')

Локомотив (Пд) - Академик (Пд) 0:1
0:1 Кристиян Митрушев (70')

Левски - Етър 8:1
1:0 Денислав Костов (6')
2:0 Денислав Костов (13')
2:1 Денис Велиев (16')
3:1 Мариян Йовов (18')
4:1 Денислав Костов (27')
5:1 Васил Киров (29')
6:1 Кристиан Шиячки (58')
7:1 Мариян Йовов (59')
8:1 Кристиан Шиячки (63')

Втора осмциа:

Национал - Ботев (Пд) 4:2
1:0 Красимир Тютюнджиев (6')
2:0 Марти Цветанов (17')
3:0 Даниел Иванов (30')
3:1 Даниел Тосев (36')
3:2 Владимир Николов (50')
4:2 Боян Цеков (66')

Арда - Пловдив 2015 4:1
0:1 Михаил Шкодров (14') д
1:1 Доанай Аптикадир (67')
2:1 Доанай Аптикадир (75')
3:1 Нурай Юсеин (82')
4:1 Акън Рамадан (90'+1)

Черно море - Дунав 1:0
1:0 Явор Маринов (90')

Пирин - Ботев (Враца) 4:1
1:0 Юри Каменаров (2')
2:0 Мартин Лазаров (9')
3:0 Георги Кузманов (31')
3:1 Мирослав Цонев (70')
4:1 Владислав Зайков (86')

