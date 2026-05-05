Хосу Урибе: Много важна точка

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе сподели мнението си след равенството 2:2 с Монтана в Стара Загора в сблъсък от 33-ия кръг на efbet Лига.

"Много лошо първо полувреме. Второто беше много добро. Не е лесно да обърнеш два гола. Момчетата показаха характер. В четвърти мач вече не губим, натрупахме точки.



Доволен съм, много важна точка. В утрешния ден има още два мача, които ще следим. Отдалечихме се с още точка от отборите, които ни преследват. Професионалистите говорим на терена. Това е исторически клуб в България на над 100 години. Нашата цел е да го оставим в елита", заяви Урибе.