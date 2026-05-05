Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Огромни усилия и никаква почивка през сезона донесоха трофеите

Шампионите на България с Левски София Тодор Скримов и Лазар Бучков днес гостуват във волейболното предавате на Sportal.bg - Block Out.

"Всичките ни усилия се отплатиха с два трофея. В мача срещу Пирин трябва да отдадем заслуженото на противника, но въпреки този неуспех, не се отчаяхме и спечелихме титлата", каза Скримов.

"Много силна година за мен се получи. Бързо усетих, че все едно не съм си тръгвал от Левски и това много ми помогна за представянето през сезона. Отборът беше много сближен", каза Бучков. "Не беше лесно и изискваше много труд. Нашият състав беше ограничен и горе-долу седем човека изиграхме целия сезон без много почивки.



Оставихме на игрището всичко, което можахме. Достатъчно го четкат, но без Тодор Скримов не знам къде можехме да стигнем", допълни той.

"Този сезон беше по-различен от миналия, защото нямахме много почивка и равностойните замени липсваха. Миналата година имахме добри резерви, сега не беше точно така. Получи се повече умора, но пък аз хванах един добър ритъм и бях постоянен цял сезон. Тези цифри са благодарение на целия отбор. Няма състезател, който сам може да спечели нещо. Това е продукт на целия отбор. Много се радвам за всички", обясни Скримов.

"Благодаря на Георги Братоев за комплиментите. За тези 103 аса трябва да отбележим общото ниво на посрещачите от другата страна, защото в по-силни първенства не съм правил по толкова. Преди да дойда в Левски около 3-4 сезона пропусках половината мачове заради травми, а откакто съм тук, нямам никаква сериозна травма. Работя с Йордан Грозданов второ поредно лято и след една седмица пак ще започнем, така че неговата заслуга за формата ми е огромна", обясни Скримов.

"Както и Тошко каза, моите цифри са плод на усилията на целия отбор. Сезонът мина добре откъм кондиционно отношение, благодарение на треньорския щаб. Надявам се да се възстановя за 1-2 седмици и да се включа бързо в лагера на националния отбор. Искам да дебютирам при мъжете и ще направя всичко възможно за това", каза Бучков.

"Таква фигура като Слави Гоцев няма как да не ни липсва. Той, откакто е в България, е най-добър на поста си. Дано някое от младите момчета успее да грабне шанса си", пожела си Скримов. "Той е емоционален и вдига целия отбор с две-три блокади, каквито само той може да направи. Той е ключова част от всичките ни трофеи".



"Слави ми е бил за пример, много съвети и уроци ми е давал. Дано да съм прихванал нещо от него", допълни Бучков.

"Най-емоционалният мач беше последният с ЦСКА, който спечелихме с 3:2. До последно не знаех кой ще спечели, беше голяма драма", каза Бучков.



"Много равностойни мачове с ЦСКА изиграхме. Ние не играхме добре в някои от срещите, а ЦСКА бяха по-освободени и ни затрудниха максимално. С блокада на Гоцев приключихме мача и това е радващо", обясни Скримов. "Срещу Нефтохимик в третия мач имаше много напрежение върху нас, много хора бяха дошли и чакаха титла, което малко ни натежа. Те направиха добър мач, а ние не показахме възможностите си. Те имаха по-голяма дълбочина в състава, от пейката се включиха добре.



Трудно ми е да посоча някой любим мач от миналия сезон, но може би последният с Нефтохимик. Драма, 3:2 гейма, сериозна битка, подобаващ финал. За нас беше тежко, имаше различни емоции в различните моменти - почнахме добре, после почти бяхме загубили, а накрая победихме. Това ми е любимият мач", каза Скримов.

"От Тошко съм прихванал спокойствието и професионализма - и във фитнеса, и в залата. Той работи най-много и той неслучайно е толкова успешен. Това гледам много като пример от него", каза Бучков.

"Благодарим на нашия треньорски щаб, който във всеки мач ни посочва грешките и как се построява противника. С Ники Желязков се работи лесно, аз не виждам по-добър треньор от него в България. Емоционален е, на моменти си изпуска нервите, но това е човешко. Благодарих му след серията с ЦСКА, където направихме два много слаби мача. Благодаря ви, че ни изтърпяхте, това му казах, защото правехме глупости на игрището. Такива грешки правят подрастващите, може би от напрежението беше. Но той беше много спокоен и ни помогна", обясни Скримов.

"В нашия последен мач с Нефтохимик дори не играхме перфектно, но пак успяхме да победим. Стойко Ненчев има бъдеще за българския национален отбор, шеговито казано. От младите състезатели в нашия отбор има добър баланс, в Локомотив Ивайло Дамянов направи силен сезон. Диагоналът на Нефтохимик Стоян Димитров се включи много силно във финала", каза Бучков, а Скримов добави името на Алексов от Локомотив, когото определи за "интересен състезател, който има да израства още".

"16-годишният Адриан Ганев има голямо бъдеще. Много интелигентно момче и има усет за блокада, което не се учи. На тази възраст да играеш финал по такъв начин, в тази голяма зала в Бургас, той игра перфектно. Поздравления за него и мисля, че има светло бъдеще", каза Скримов.

"Отборът не е готов за новия сезон, водят се преговори и не можем да кажем какъв ще е следващата година", каза Бучков, а Скримов допълни, че не е мислил по въпроса и не е говорил с ръководството за бъдещи трансфери. Според него каквото и да стане, Левски ще е в битката за всички трофеи отново.

"Квалификациите за Шампионска лига са винаги предизвикателство, събират се много мачове. Не знам дали пак ще сме 6-7 човека или ще се търсят повече ротации. Но каквото и да е, надявам се да се класираме в групите", пожела си Скримов. "Фридрихсхафен направиха по-добър златен гейм срещу нас, иначе ние играхме много добре, напълно нормално развитие във волейболен мач".

Скримов каза, че не е канен в националния отбор и на този етап мястото му не е там. "Нивото в националния е съвсем друго и нека никой не си мисли, че мога да играя така срещу най-добрите в света. Момчетата в националния играят на много по-високо ниво, а и физическият аспект е много важен - там имаш мачове всеки ден и много тежки тренировки. Ще следвам с интерес резултатите", обясни Тодор.

"Много искам да намеря място в националния отбор. Нямам търпение за лагера през лятото. Бленджини не ми е казвал директно дали ми харесва играта, но получих повиквателна. Като потренираме малко, ще разбера какво иска от мен. Надъхан съм, няма как, особено след успехите през миналата година. Играл съм доста години в Левски и при младежите с повечето момчета, може би ще ми е по-лесно в самия отбор. Оттук нататък само работа", каза Бучков.

"2015-а изпуснах Европейското в България и до ден днешен ме е яд. Контузията ми ме държа още 2-3 месеца после в началото на клубния сезон в Италия. Нямаше как да участвам, имаше и други контузии. Мачове с националния отбор пред българска публика са ми най-добрите спомени в кариерата. Дано Лазар изиграе такива с този национален отбор.



Не може да се опише какво е да се играе пред пълни трибуни у нас. И в София, и във Варна в първите моменти не си усещаш тялото. Невероятен адреналин", каза Скримов.

"Заради успеха ни от миналата година вече всички ще ни гледат с друго око и няма да е лесно да излезем от групите. Но и на Световното не беше лесно. Излизаме и даваме каквото можем. С Мони и Алекс е малко по-трудно сега да поддържаме връзка с часовата разлика. Вече по-рядко играем, ние си се знаем от едно време и не ни пречи дори по-рядък контакт", каза Бучков.



"Тежки битки, всеки иска да побеждава и наистина вече всички ни смятат за конкуренти. Сериозно ще се отнесе всеки с нас, но пък нашият отбор има качествата и манталитета да побеждава. Очаквам още едно успешно лято", пожела си Скримов.

"Колкото и да е силна Полша, ние имаме всички шансове. Няма да е лесно, може би те ще са фаворит, но спортът затова е интересен, защото не винаги по-добрият побеждава. С нашия дух имаме всички шансове. Нашият отбор сега е толкова силен, защото момчетата са млади и амбицирани. Разликата между този отбор и предишният, когато аз участвах, е, че ние го бяхме изгубили глада и хъса. Нека да оставим това на тях, аз вече имам и семейство и приоритетите са други - не мога да отсъствам цяло лято и затова няма да участвам", обясни Скримов.

Скримов, Бучков и Левски спечелиха и Суперкупата на България в началото на сезона.

Двамата имаха основен принос за титлата на “сините” през този сезон.

Тодор Скримов бе избран категорично за MVP на сезон 2025/2026 в efbet Супер Волей, а освен това бе определен единодушно и за Играч на публиката и бе избран в Идеалния отбор на сезона.

Освен това 36-годишният бивш национал записа уникални показатели през сезона - 103 аса, 470 точки, 53% ефективност в атака, 59% позитивно посрещане.

21-годишният Лазар Бучков изигра страхотен сезон за Левски и бе избран за най-добър нападател на сезона с 61% успеваемост в атака, а освен това също е част от идеалния отбор.