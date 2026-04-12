Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Сблъсъкът между ЦСКА и Левски винаги е сред най-очакваните събития в българския футбол. Още по-специален става той, когато се играе около Великден – период, който през годините е създал своя малка, но интересна традиция в голямото дерби.

Великденските сблъсъци – малко, но запомнящи се

През XXI век ЦСКА и Левски са се срещали в първенството в дните около Великден - 10 пъти в седмиците около и след най-големия християнски празник.

Макар и не толкова чести, мачовете между двата гранда около Великден винаги носят допълнително напрежение и символика. Сред тях ясно се открояват двата двубоя на Велики понеделник и един на Велика събота, които остават в историята със своя заряд и значение.

Дерби на Велика събота

Тук, макар и при само един изигран двубой, предимството е за Левски. „Сините“ побеждават своя съперник на 7 април 2007 година след гол на Христо Йовов.

Два мача на Велики понеделник

Тук, при два изиграни двубоя, предимството е за ЦСКА. „Червените“ записаха успех на 21 април 2014 година с 3:1 след попадения на Омар Косоко, Иван Стоянов и Иван Маркович. Почетното попадение за Левски отбелязва Радослав Цонев. 9 години по-късно, когато двата столични гранда се срещат отново на Велики понеделник на 17 април 2023 година – поделят точките след нулево равенство, а Ивелин Попов пропуска дузпа в края.

Великденските дербита между Левски и ЦСКА отново показват, че традицията и напрежението вървят ръка за ръка, а статистиката рядко дава ясен фаворит. Всеки сблъсък около празника носи своята доза емоция и минимални разлики, които често решават всичко. Погледите вече се насочват напред – защото предстои нов мач на Велики понеделник, който отново ще провери кой е по-подготвен да издържи напрежението на голямото дерби.