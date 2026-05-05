Локо (София) 0:2 Ботев (Враца), домакините "спят"

Локомотив (София) и Ботев (Враца) играят при 0:2 във втория мач от програмата на efbet Лига във вторник. Мичи Нтело откри в 42-ата секунда и отново той вкара втори гол в деветата минута.

И двата отбора започнаха в плейофната фаза с реми и победа, което им отрежда водеща позиция във втората половина. Локомотив записа реми 1:1 срещу Септември (София) в последния мач на Станислав Генчев начело на отбора. Специалистът си тръгна, защото не успя да изпълни целта, поставена от ръководството - място в топ 8. След това "железничарите" отнесоха Добруджа насред Добрич с 3:0 в дебюта на Александър Георгиев начело на тима.

Резултатът бе открит още преди да е изминала и една минута от срещата. Нетло бе изведен зад защитата и след като преодоля Мартин Величков успя да прати топката в мрежата за 1:0 в полза на гостите.

0:1 Нтело (1)

0:2 Нтело (9)

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 91. Бидунга, 44. Кацаров, 42. Нейчев, 5. Дост, 31. Станоев, 11. Тауи, 77, Карусо, 7. Делев, 10. Минчев

БОТЕВ (ВРАЦА): 1. Василев, 3. Санянг, 36. Стоев, 6. Уору, 44. Горанов, 12. Юруков, 21. Цонев, 24. Смоленски, 17. Гайегос, 79. Петков, 20. Нтело