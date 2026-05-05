На живо от Ботевград: Звездите на Реал Мадрид загряват за суперсблъсъка с Апоел

  • 5 май 2026 | 18:00
Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел Тел Авив приема тази вечер от 19:00 часа испанския гранд Реал Мадрид в "Арена Ботевград" в двубой от плейофите от четвъртфиналната фаза на Евролигата. Мач №3 от серията между двата може да се окаже и последен, тъй като "лос бланкос" водят с 2-0 победи и играчите на Димитрис Итудис се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансове за класиране на Финалната четворка.

Двубоят е с историческа стойност за българския баскетбол, тъй като за първи път у нас ще се проведе мач от плейофите на престижната надпревара.

Реал измъкна трудно първия мач в своята зала "Movistar Arena", но във втория се разправи с противника си и днес ще влезе със самочувствие в срещата. Още повече, че "белите" вече веднъж победиха Апоел в същата зала в среща от редовния сезон в края на ноември - 75:74.

Звездите на Реал начело с аржентинския плеймейкър Факундо Кампацо вече загравят в залата за важния двубой.

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

Реал Мадрид пристигна в България

Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

Берое 1:2 Монтана, груба грешка на вратаря на гостите

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

