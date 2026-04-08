11-те на Монтана и ЦСКА, "червените" с нов капитан

  • 8 апр 2026 | 16:55
Слушай на живо: Монтана - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Монтана и ЦСКА, които излизат в мач от 29-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на "червените" има известни промени спрямо тези, които започнаха при победата с 3:0 над Берое в предишния кръг.

В отбрана се завръща изтърпелият наказание Делова за сметка на Лапеня, който преди няколко дни бе капитан и в негово отсъствие лентата отива на ръката на Питас. Кипърският национал е предпочетен за върха на атаката вместо Годой, който "виси" с картони и ако получи днес такъв, ще пропусне дербито с Левски. В същото положение е и вторият капитан - Бруно Жордао. Именно поради тази причина той сяда на пейката, а на негово място излиза Соле.

МОНТАНА - ЦСКА

МОНТАНА: 1. Роса, 16. Кармона, 13. Соарес, 18. Илиев, 5. Марков, 14. Буров, 23. Тунгаров, 24. Цингарас, 9. Ежике, 10. Тодоров, 20. Балде

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 32. Родригес, 17. Мартино, 99. Ето’о, 94. Соле, 77. Пиедраита, 10. Ебонг, 38. Перейра, 28. Питас

Още от БГ Футбол

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

