11-те на Монтана и ЦСКА, "червените" с нов капитан

Станаха ясни стартовите състави на Монтана и ЦСКА, които излизат в мач от 29-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на "червените" има известни промени спрямо тези, които започнаха при победата с 3:0 над Берое в предишния кръг.

В отбрана се завръща изтърпелият наказание Делова за сметка на Лапеня, който преди няколко дни бе капитан и в негово отсъствие лентата отива на ръката на Питас. Кипърският национал е предпочетен за върха на атаката вместо Годой, който "виси" с картони и ако получи днес такъв, ще пропусне дербито с Левски. В същото положение е и вторият капитан - Бруно Жордао. Именно поради тази причина той сяда на пейката, а на негово място излиза Соле.

МОНТАНА: 1. Роса, 16. Кармона, 13. Соарес, 18. Илиев, 5. Марков, 14. Буров, 23. Тунгаров, 24. Цингарас, 9. Ежике, 10. Тодоров, 20. Балде

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 32. Родригес, 17. Мартино, 99. Ето’о, 94. Соле, 77. Пиедраита, 10. Ебонг, 38. Перейра, 28. Питас