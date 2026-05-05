Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. БФС глоби Левски с над шест бона

БФС глоби Левски с над шест бона

  • 5 май 2026 | 18:37
  • 615
  • 0
БФС глоби Левски с над шест бона

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи глоби в размер на близо 17 000 евро на отборите от Първа лига след двубоите от 32-рия кръг.

Огромната радост на „Герена“ след спечелената титла струва общо 6288.89 евро. Левски е глобен за забавяне и за двете полувремена, а най-голямото перо, по което е санкциониран – 2556.46 евро, е “за неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата”.

Глобите от пловдивското дерби Ботев - Локо са следните. "Канарчетата" ще платят 3732.42 евро, а "черно-белите" - 2300.80 евро.

32-ри кръг ППФЛ /efbet Лига/

 С предупреждения - 29 състезатели

 Със спиране от състезателни права                                                  ССП   евро

Реян Стилиянов Даскалов       ФК „Локомотив“ София                  1     153.39

Мохамед Досо                          ПФК „Славия“ София                          1     127.82

Драган Гривич                          ФК „ЦСКА 1948“ София                  1      127.82

Адама Траоре                           ФК „ЦСКА 1948“ София                  1      153.39

Емерсон Ривалдо Родригез Валоис ПФК „Ботев“ Пловдив            3      409.03

Бруно Андре Кавако Жордао   ПФК „ЦСКА“ София                        2      102.26

Анжело Мартино                      ПФК „ЦСКА“ София                         2      613.55

 32-ри кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения –               Служебни лица               ЖК       евро

Мариан Георгиев Христов  ПФК „Септември“ София     -       306.78

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За неизпълнение на задълженията на осигурените деца по време на срещата, съобразно чл. 28, ал.11, б. А, предложение 1 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 година, на основание чл.37, ал.1, т. 11, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2556.46 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени факли на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК "Ботев", на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За издигане на плакат с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г и във връзка с чл.16, ал.2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ето я метростанция "Стадион Георги Аспарухов"

Ето я метростанция "Стадион Георги Аспарухов"

  • 5 май 2026 | 14:03
  • 14957
  • 39
Бивш младежки национал с над 100 мача за дубъла на Лудoгорец напуска Разград

Бивш младежки национал с над 100 мача за дубъла на Лудoгорец напуска Разград

  • 5 май 2026 | 14:01
  • 15262
  • 8
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 34078
  • 44
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 31131
  • 80
Веласкес сложи край на дългото пътуване на Левски през пустинята, горди са в родния му край

Веласкес сложи край на дългото пътуване на Левски през пустинята, горди са в родния му край

  • 5 май 2026 | 12:02
  • 12523
  • 36
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 30564
  • 56
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) 0:2 Ботев (Враца), домакините "спят"

Локо (София) 0:2 Ботев (Враца), домакините "спят"

  • 5 май 2026 | 20:06
  • 3366
  • 10
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 11411
  • 22
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 16847
  • 133
Здрава битка между Апоел и Реал Мадрид в "Арена Ботевград" пред погледа на Хулио Веласкес

Здрава битка между Апоел и Реал Мадрид в "Арена Ботевград" пред погледа на Хулио Веласкес

  • 5 май 2026 | 19:52
  • 2099
  • 1
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 10703
  • 2
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 34078
  • 44