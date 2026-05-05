Орела: Не се отказваме, ще разчитаме на другите отбори

Наставникът на Монтана Атанас Атанасов вярва, че тимът има все още шансове за спасение въпреки изпуснатата победа от 2:0 при визитата на Берое и крайното 2:2. Специалистът е на мнение, че има подобрение в играта на тима.

“Промените, които направихме по принуда оказаха влиняние. Марсио направи грешка, което се случва. Предния мач пък ни спаси. Аз не мога да не бъда доволен от играчите. Правим грешки, но се мъчим да играем. Трябваше да затворим с трети гол и имахме ситуации. Нашият отбор от мач на мача играе по-прилично. От състоянието, което бяхме имаме подобрение. Не се откзваме, разчитаме на другите отбори да сбъркат. Няма да е лесно, но може да станат. Честитя титлата на Левски - Наско Сираков голям ръководител. Заслужен супех”, каза Атанасов.