11-те на Берое и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Монтана. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 33-ия кръг на efbet Лига. Срещата запова в 17:30 часа и ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гидженов.

БЕРОЕ - МОНТАНА 0:0

Стартови състави:



Берое: 1. Артур Мота, 16. Станислав Йовков, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Константини, 32. Франциско Варела, 23. Тижан Сона, 12. Давид Валверде, 11. Исмаел Ферер, 8. Марко Боргнино, 7. Хуан Пинеда, 5. Кайо Лопес



Монтана: 1. Марсио Роса, 16. Давид Кармона, 18. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 5. Ивайло Марков, 14. Димитър Буров, 7. Борис Димитров, 27. Томас Азеведо, 20. Умар Балде, 24. Ангелов Тсингарас, 10. Александър Тодоров