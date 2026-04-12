  Кой измежду Комо и Интер ще вземе важни точки?

Кой измежду Комо и Интер ще вземе важни точки?

Комо приема Интер в един от най-интересните мачове на 32-рия кръг в италианската Серия А. Срещата е в днешния 12-и април (неделя), а първият съдийски сигнал на стадион “Джузепе Синигалия” ще прозвучи в 21:45 часа българско време.

Победата ще бъде важна за двата тима с оглед целите им. Интер има шанс да дръпне на върха пред шампиона Наполи с 10 точки, стига и момчетата на Антонио Конте да сбъркат в своя мач срещу Парма, който стартира днес в 16:00 часа. Комо от своя страна трябва да победи, ако иска да се завърне в топ 4, откъдето изпадна след вчерашната победа на Ювентус с 1:0 срещу Аталанта.

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3
Комо ще бъде амбициран определено, тъй като има да си връща на “нерадзурите” за разгрома с 4:0 на “Джузепе Меаца” в есенния мач. Освен това в трите си шампионатни мача от завръщането в елита Комо не успя да вкара нито един гол на именития съперник, срещу който няма победа от 40 години насам. За последно Интер преклони глава пред тима от Северна Италия на 15.12.1985 г.

Интер разби Комо и се изкачи на върха поне за 24 часа
В навечерието на двубоя старши треньорът на “нерадзурите” Кристиан Киву заяви, че отборът му ще се бори до последно, за да спечели дубъл. Любопитното е, че именно Комо минава по пътя на миланския гранд към това постижение. При успех и три точки днес Интер ще продължи похода си към Скудетото, а на 22-ри април предстои полуфинален сблъсък от турнира за Купата на Италия между двата тима.

Киву отсече: Искаме дубъл
Първият мач през март завърши при равенство 0:0 и всичко остава да се реши на “Джузепе Меаца”, така че Комо може да бъде или щастливият билет от лотарията за Киву, или да се превърне в ужасяваща “черна котка”.

Постна продукция остави всичко да се реши между Комо и Интер на реванша в Милано
Треньорът на Комо Сеск Фабрегас пък каза, че е подготвил футболистите си да излязат за победата, така че определено сензацията на сезона в италианския елит ще опита да спъне кандидат-шампионите.

Фабрегас: Ще излезем с вярата, че можем да победим Интер
Още от Футбол свят

Спалети: Мачове като този са изключително важни

Спалети: Мачове като този са изключително важни

  • 12 апр 2026 | 08:30
  • 890
  • 0
Флик: Най-важното е манталитетът на този отбор и ще продължим в същия дух

Флик: Най-важното е манталитетът на този отбор и ще продължим в същия дух

  • 12 апр 2026 | 07:53
  • 1154
  • 0
Компани: Справихме се добре

Компани: Справихме се добре

  • 12 апр 2026 | 07:30
  • 1253
  • 0
Артета: Направихме много странни неща

Артета: Направихме много странни неща

  • 12 апр 2026 | 07:15
  • 3623
  • 6
Слот: Победата над Фулъм показва характера на отбора

Слот: Победата над Фулъм показва характера на отбора

  • 12 апр 2026 | 06:38
  • 3779
  • 2
Неймар и Сантос си поеха дъх с победа

Неймар и Сантос си поеха дъх с победа

  • 12 апр 2026 | 05:30
  • 2253
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

Историческо! Жена стана треньор на отбор от Бундеслигата

  • 12 апр 2026 | 10:58
  • 3045
  • 5
Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
  • 41673
  • 439
Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

  • 12 апр 2026 | 09:16
  • 1579
  • 5
Челси и Сити в битка на живот и смърт

Челси и Сити в битка на живот и смърт

  • 12 апр 2026 | 10:52
  • 1155
  • 1
Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

  • 11 апр 2026 | 21:29
  • 43244
  • 70
Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

  • 11 апр 2026 | 23:39
  • 14007
  • 6