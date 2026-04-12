Кой измежду Комо и Интер ще вземе важни точки?

Комо приема Интер в един от най-интересните мачове на 32-рия кръг в италианската Серия А. Срещата е в днешния 12-и април (неделя), а първият съдийски сигнал на стадион “Джузепе Синигалия” ще прозвучи в 21:45 часа българско време.

Победата ще бъде важна за двата тима с оглед целите им. Интер има шанс да дръпне на върха пред шампиона Наполи с 10 точки, стига и момчетата на Антонио Конте да сбъркат в своя мач срещу Парма, който стартира днес в 16:00 часа. Комо от своя страна трябва да победи, ако иска да се завърне в топ 4, откъдето изпадна след вчерашната победа на Ювентус с 1:0 срещу Аталанта.

Комо ще бъде амбициран определено, тъй като има да си връща на “нерадзурите” за разгрома с 4:0 на “Джузепе Меаца” в есенния мач. Освен това в трите си шампионатни мача от завръщането в елита Комо не успя да вкара нито един гол на именития съперник, срещу който няма победа от 40 години насам. За последно Интер преклони глава пред тима от Северна Италия на 15.12.1985 г.

В навечерието на двубоя старши треньорът на “нерадзурите” Кристиан Киву заяви, че отборът му ще се бори до последно, за да спечели дубъл. Любопитното е, че именно Комо минава по пътя на миланския гранд към това постижение. При успех и три точки днес Интер ще продължи похода си към Скудетото, а на 22-ри април предстои полуфинален сблъсък от турнира за Купата на Италия между двата тима.

Първият мач през март завърши при равенство 0:0 и всичко остава да се реши на “Джузепе Меаца”, така че Комо може да бъде или щастливият билет от лотарията за Киву, или да се превърне в ужасяваща “черна котка”.

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас пък каза, че е подготвил футболистите си да излязат за победата, така че определено сензацията на сезона в италианския елит ще опита да спъне кандидат-шампионите.

