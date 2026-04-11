Фабрегас: Ще излезем с вярата, че можем да победим Интер

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас изрази голямото си уважение към Интер, но добави, че е убеден, че неговият тим може да спечели неделното си домакинство срещу лидера в Серия "А".

„Винаги се опитваме да намерим нови решения. За Купата на Италия (0:0 – б.р.) играхме добре срещу футболисти като Пьотър Жиелински, Хакан Чалханоолу и Франческо Ачерби, които стартираха или влязоха от пейката. Успяхме да контролираме редица ситуации, в които те са доста силни. Но срещу Интер ти трябва да вкараш и да бъдеш смел. В някои ключови моменти трябваше да направим разликата, но не успяхме. Надяваме се утре да се справим по-добре. Липсата на Лаутаро Мартинес? За нас истинската добавена стойност не е неговото отсъствие, а нашите фенове и играчи. Те са близо до спечелването на първенството, така че трябва да покажем силно представяне.

Интер не е единственият отбор, който не сме победили през сезона. Не успяхме да го направим и срещу Болоня например, които според мен са тим от топ ниво. Ние гледаме мач за мач. Знаем кои са Интер и че можем да загубим, защото те имат ключови играчи. Нормално е: колкото по-силни футболисти имаш, толкова по-големи шансове имаш за победа. Ние обаче ще излезем на терена с вярата, че можем да спечелим, опитвайки се да контролираме моментите в мача, да завършваме атаките ни и да покриваме пространствата, в които могат да ни ударят. Винаги се опитваме да се подготвим за всеки мач по възможно най-добрия начин. В някои случаи сме заслужавали малко повече, но Интер заслужават уважение. Трябва да се изправим срещу тях с респект, но без страх, позволявайки на играчите да изразят себе си и да покажат своя футбол. Аз съм първият, който вярва в това.

Кой от предишните мачове ми хареса повече? В този на „Сан Сиро“, когато Карлос Аугусто и Маркюс Тюрам ни удариха на контраатака, това ми хареса. При тази загуба с 0:4 обаче бяхме малко наивни в някои ситуации. Аз се подготвям за всеки двубой по един и същи начин. За мен всички мачове са като финали на Шампионската лига. Така съм израснал както в училище, така и в престоите ми в Арсенал и Барселона, а сега и в Комо. Дори когато не съм бил в достатъчно добро физическо състояние, винаги съм искал да побеждавам. Интер са доста силен тим и искаме да намерим решения, но този мач срещу тях няма да е определящ за сезона ни. Нашият път е това, което е от значение. Трябва да ги посрещнем със смирение, но и с вярата, че можем да ги победим“, коментира Фабрегас на пресконференцията си преди сблъсъка.

Снимки: Gettyimages