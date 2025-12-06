Съставите на Интер и Комо, титулярите на "нерадзурите" се завръщат

Интер посреща Комо на стадион "Джузепе Меаца" в мач от 14-тия кръг на италианската Серия "А". Двубоят е с начален час 19:00 и ще бъде ръководен от Марко Ди Бело. Двата отбора се намират в горната част на класирането, което прави сблъсъка особено интересен, а "нерадзурите" нямат право на грешка, ако искат да не изостанат от конкурентите си в битката за титлата.

Тимът на Кристиан Киву има 4 победи в последните пет мача в първенството, като през седмицата разгроми с резервите си втородивизионния Венеция с 5:1 за Купата на Италия. Интер е само на точка от лидерите Милан и Наполи. Комо пък е много приятната изненада в първенството и се намира на 5-о място, като няма загуба в последните пет мача. Само три точки делят двата отбора, което прави този двубой изключително важен за позициите в топ 4.

Интер надделя и в двете предишни срещи между двата отбора с чисти победи с по 2:0. Миланският гранд има още две победи над този съперник с 4:0 и пак 2:0 преди близо 23 години, така че Комо все още търси първата си победа срещу Интер.

Интер ще бъде без четирима важни играчи за предстоящия мач. Защитниците Матео Дармиан, Томас Паласиос и Дензъл Дъмфрис са контузени, което ограничава опциите на Киву в отбранителен план. Резервният вратар Рафаеле Ди Дженаро също е извън строя.

Румънският треньор на “нерадзурите” логично прави много промени в сравнение с мача през седмицата за Купата. Само Маркюс Тюрам, Луиш Енрике и Пьотър Жиелински запазват местата си. Французинът ще си партнира с Лаутаро Мартинес в предни позиции, а Николо Барела, Хакан Чалханоолу и Федерико Димарко се завръщат в средата на терена. В защита пък Франческо Ачерби е предпочетен пред Ян Бисек, а на вратата се отново е Ян Зомер.

⚪️ COMO STARTING XI VS. INTER 🔵 pic.twitter.com/jHZJqH0GP3 — Como1907 (@Como_1907) December 6, 2025

Комо също има проблеми с контузени играчи. Защитниците Алберто Досена, Едоардо Голданига и Сержи Роберто няма да могат да помогнат на отбора, както и младият нападател Асане Диао. Нико Пас е човекът, от когото в най-голяма степен се очаква да затруднява отбраната на Интер. Треньорът на Комо Францеск Фабрегас отново заложи на наситена халфова линия, а голямата звезда на тима Нико Пас действаше непосредствено зад ветерана Алваро Мората.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages