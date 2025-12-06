Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Съставите на Интер и Комо, титулярите на "нерадзурите" се завръщат

Съставите на Интер и Комо, титулярите на "нерадзурите" се завръщат

  • 6 дек 2025 | 18:20
  • 708
  • 0
Съставите на Интер и Комо, титулярите на "нерадзурите" се завръщат

Интер посреща Комо на стадион "Джузепе Меаца" в мач от 14-тия кръг на италианската Серия "А". Двубоят е с начален час 19:00 и ще бъде ръководен от Марко Ди Бело. Двата отбора се намират в горната част на класирането, което прави сблъсъка особено интересен, а "нерадзурите" нямат право на грешка, ако искат да не изостанат от конкурентите си в битката за титлата.

Тимът на Кристиан Киву има 4 победи в последните пет мача в първенството, като през седмицата разгроми с резервите си втородивизионния Венеция с 5:1 за Купата на Италия. Интер е само на точка от лидерите Милан и Наполи. Комо пък е много приятната изненада в първенството и се намира на 5-о място, като няма загуба в последните пет мача. Само три точки делят двата отбора, което прави този двубой изключително важен за позициите в топ 4.

Интер надделя и в двете предишни срещи между двата отбора с чисти победи с по 2:0. Миланският гранд има още две победи над този съперник с 4:0 и пак 2:0 преди близо 23 години, така че Комо все още търси първата си победа срещу Интер.

Интер ще бъде без четирима важни играчи за предстоящия мач. Защитниците Матео ДармианТомас Паласиос и Дензъл Дъмфрис са контузени, което ограничава опциите на Киву в отбранителен план. Резервният вратар Рафаеле Ди Дженаро също е извън строя.

Румънският треньор на “нерадзурите” логично прави много промени в сравнение с мача през седмицата за Купата. Само Маркюс Тюрам, Луиш Енрике и Пьотър Жиелински запазват местата си. Французинът ще си партнира с Лаутаро Мартинес в предни позиции, а Николо БарелаХакан Чалханоолу и Федерико Димарко се завръщат в средата на терена. В защита пък Франческо Ачерби е предпочетен пред Ян Бисек, а на вратата се отново е Ян Зомер.

Комо също има проблеми с контузени играчи. Защитниците Алберто ДосенаЕдоардо Голданига и Сержи Роберто няма да могат да помогнат на отбора, както и младият нападател Асане ДиаоНико Пас е човекът, от когото в най-голяма степен се очаква да затруднява отбраната на Интер. Треньорът на Комо Францеск Фабрегас отново заложи на наситена халфова линия, а голямата звезда на тима Нико Пас действаше непосредствено зад ветерана Алваро Мората.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Стоичков, Роналдо и Тоти ще обявят програмата на Мондиал 2026

Стоичков, Роналдо и Тоти ще обявят програмата на Мондиал 2026

  • 6 дек 2025 | 07:46
  • 7665
  • 26
Арсенал ще брани преднината си срещу набралия скорост Астън Вила

Арсенал ще брани преднината си срещу набралия скорост Астън Вила

  • 6 дек 2025 | 06:44
  • 1439
  • 0
Челси ще се опита да се надигне след провала срещу Лийдс

Челси ще се опита да се надигне след провала срещу Лийдс

  • 6 дек 2025 | 06:27
  • 1193
  • 0
ПСЖ преследва задължителна победа срещу съперник във форма

ПСЖ преследва задължителна победа срещу съперник във форма

  • 6 дек 2025 | 06:18
  • 1252
  • 1
Ман Сити посреща приятната изненада на сезона

Ман Сити посреща приятната изненада на сезона

  • 6 дек 2025 | 06:03
  • 2078
  • 0
Ще продължи ли пропадането на Ливърпул?

Ще продължи ли пропадането на Ливърпул?

  • 6 дек 2025 | 05:41
  • 5566
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

  • 6 дек 2025 | 18:51
  • 38534
  • 93
Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

  • 6 дек 2025 | 18:33
  • 1767
  • 0
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 24619
  • 22
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 37077
  • 45
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 27652
  • 14
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 21515
  • 63