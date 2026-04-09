Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Донарума през сълзи: Не съм поискал и едно евро...

Донарума през сълзи: Не съм поискал и едно евро...

  • 9 апр 2026 | 15:32
  • 1413
  • 1
Донарума през сълзи: Не съм поискал и едно евро...

В напрегнатите дни около финалния плейоф за Световното първенство, който Италия загуби от Босна и Херцеговина в Зеница, се появиха слухове, че италианските национали са повдигнали въпроса за бонус от около 300 000 евро. Тази сума е щяла да бъде разпределена между 28-те повикани играчи в случай на класиране за Мондиала. По-конкретно, твърдеше се, че футболистите са поискали информация по темата, тъй като е обичайна практика федерациите или клубовете да предоставят финансови стимули за постигането на важни спортни цели.

Новината предизвика обществено възмущение и разпали значителни спорове, тъй като Италия вече преживяваше тежък период заради две поредни пропуснати световни първенства. Няколко дни по-късно, в интервю за “Скай”, капитанът на Италия и вратар на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума коментира темата видимо развълнуван: „Коментарите ме нараниха изключително много. Като капитан никога не съм искал и едно евро от националния отбор. Това, което федерацията прави във всички турнири, е да даде подарък на играчите, които се класират за дадено състезание. Това е всичко; никой от нас не е искал нищо. Нашият подарък щеше да бъде да отидем на Световното. Никой не е искал никаква награда; това беше просто подарък, който националният отбор дава, ако се класираме или спечелим определени трофеи.“

Бившият играч на Милан и Пари Сен Жермен отново говори и за разочарованието от пропуснатия мондиал: „Бяха много тежки и изтощителни дни, както за всички италианци. Всички искахме да отидем на Световното. За съжаление, не успяхме и трябва да го приемем и да продължим напред. Боли много, наистина много. В първите дни ми беше трудно да го осъзная, но истината е, че трябва да започнем отначало, да продължим напред, да реагираме. Имаме четири години до следващото световно, а преди това има важни турнири като Евро 2028 и Лига на нациите. Преди Мондиала ще се съсредоточим върху тези големи турнири. Нормално е човек да се чувства отговорен за всичко, което се случва в момента. Трябва да продължим, защото освен разочарованията, постигнахме и важни неща през последните години. Сега трябва да реагираме, Италия ще се завърне силна и велика.“

Конте е точният селекционер за Италия, категоричен е бивш национал
Конте е точният селекционер за Италия, категоричен е бивш национал
Следвай ни:

  • 301
  • 0
  • 864
  • 0
  • 1688
  • 0
  • 1009
  • 2
  • 1976
  • 0
  • 4339
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

  • 2960
  • 17
  • 11137
  • 14
  • 10944
  • 8
  • 40703
  • 46
  • 23920
  • 40
  • 17674
  • 43