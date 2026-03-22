Съндърланд шамароса Нюкасъл в дербито с обрат след почивката

Съндърланд взе изключително важен успех с 2:1 над Нюкасъл в мач от 31-ия кръг на Премиър лийг. Момчетата на Режи Льо Брис спечелиха за втори път голямото дерби между двата тима през тази кампания, след като победиха с 1:0 и на “Сейдиъм ъф Лайт”. Антъни Гордън (10’) откри резултата са домакините още в самото начало на двубоя, но след почивката “черните котки” осъществиха пълен обрат с голове на Чемсдин Талби (57’) и Брайън Броби (90’). Двата тима на практика си размениха по едно полувреме, след като играчите на Нюкасъл доминираха преди почивката, когато вкараха един гол и направиха още няколко сериозни пропуска, но през втората част гостите излязоха преобразени и в крайна сметка надделяха.

“Свраките” започнаха вихрено дербито явно в опит да изтрият неприятния спомен от тежкото поражение от Барселона през седмицата. Още в третата минута те бяха близо до откриването на резултата, но Антъни Еланга засече над вратата подаване на Люис Хол. Възпитаниците на Еди Хау вкараха в 10-ата минута, когато се възползваха от огромна грешка в изнасянето на Съндърланд, отнеха пред наказателното поле, а топката бе пусната към Антъни Гордън, който се разписа много елегантно. Това бе попадение в трети пореден мач за бившето крило на Евертън, който все по-често е използван на върха на атаката. Последваха силни минути на “черните котки”, които опитаха да отговорят бързо, но Шемсдин Талби пропусна изгодна ситуация.

Домакините отново вдигнаха оборотите след изминаването на първия половин час на двубоя, но на два пъти не успяха да удвоят преднината си. В 33-ата минута отново Еланга стреля опасно, но неточно. Десет минути след това Свен Ботман пък нацели гредата с глава.

90 - Timed at 89:45, Brian Brobbey has scored what is the latest ever winning goal in a Premier League match between Newcastle and Sunderland. Delight. pic.twitter.com/biHNxqd4tf — OptaJoe (@OptaJoe) March 22, 2026

Футболистите на Съндърланд излязоха преобразени в началото на втората част и след няколко добри ситуации стигнаха до изравнително попадение в 57-ата минута. То бе дело на Чемсдин Талби, който се възползва от разбъркване в наказателното поле на Нюкасъл след статично положение и отбеляза. Последваха нови силни минути на възпитаниците на Режи Льо Брис. Само пет минути след изравняването Гранит Джака стреля много опасно. В тези минути домакините изглеждаха много объркани и не сякаш нямаха идея как да се справят с бързите атаки на “черните котки”. Ноа Съдики направи нов пропуск в 69-ата минута.

Четвърт час преди края на редовното време Малик Тиао се пребори в наказателното поле и реализира с глава. Футболистите на “свраките” изпаднаха в екстаз и вече празнуваха пред феновете си, когато реферът Антъни Тейлър отмени попадението поради засада. Голямата драма в срещата се доразви в самото начало на добавеното време, когато нова бърза атака на Съндърланд изведе двама техни футболисти в пеналта. Все пак топката от самата аутлиния бе подадена към Брайън Броби, който след два опита все пак отбеляза попадение и оформи пълния обрат за гостите.

С този успех Съндърланд не просто спечели за втори път през сезона срещу големия си противник, но и ги изпревари с точка повече в класирането. “Черните котки” са 11-и с 43 точки, а “свраките” позиция по-назад и точка по-малко.

