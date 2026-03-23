Нюкасъл пое отговорността да идентифицира феновете, отправили расистки обиди към футболист на Съндърланд

Ръководството на английския футболен клуб Нюкасъл пое отговорността да идентифицира феновете, които са отправили дискриминационни обиди към защитника на Съндърланд Лутшарел Хеертруйда в мача от Висшата лига в неделя. Това се случи през второто полувреме и инцидентът принуди съдията Антъни Тейлър да спре временно играта.

"Запознати сме с доклада за расистки обиди от публиката в мача срещу Съндърланд. Позицията ни е ясна - не толерираме дискриминацията по никакъв начин и ще работим с властите за идентифициране на извършителите", написаха от Нюкасъл след победата на Съндърланд с 2:1.

Висшата лига също ще проведе разследване на случая.

За него докладва лично капитанът на Съндърланд Гранит Джака в 52-рата минута, когато играта така или иначе бе спряна заради контузия на защитника на "свраките" Свен Ботман. Тейлър говори с двамата треньори, които дадоха съгласието си мачът да продължи.

"Инцидентът ще бъде разследван. Предлагаме пълна подкрепа на футболиста и ще съдействаме на клубовете. Расизмът няма място в нашата игра и в нашето общество", категорични са от Висшата лига.

Снимки: Imago