Ботев (Пловдив) подписа договор с талантив халф от Академик

Ботев (Пловдив) подписа първи професионален договор с офанзивния полузащитник Илия Антонов. "Канарчетата" парафираха трансферно споразумение с ФК Академик (Пловдив) за правата на младия футболист от началото на сезон 2026/27.

Илия Антонов е роден на 3 март 2010 гoдина в град Пловдив. До момента цялата му кариера преминава в детско-юношеската школа на ФК Пловдив 2015 и ФК Академик Пловдив.



"Жълто-черните" се пребориха с някои от водещите български клубове за подписа на младия талант. Важна роля изигра и желанието му да носи екипа на Ботев (Пловдив), както и мечтата му да играе рамо до рамо с Тодор Неделев.



"Благодаря за доверието и възможността, които ми предоставя Ботев (Пловди)в. Надявам се да имам много успехи и щастливи моменти с емблемата на гърдите си. Ще дам всичко от себе си за клуба и страхотната публика", заяви талантливият футболист.