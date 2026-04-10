  3. Ботев (Пловдив) подписа договор с талантив халф от Академик

Ботев (Пловдив) подписа договор с талантив халф от Академик

  • 10 апр 2026 | 10:58
Ботев (Пловдив) подписа договор с талантив халф от Академик

Ботев (Пловдив) подписа първи професионален договор с офанзивния полузащитник Илия Антонов. "Канарчетата" парафираха трансферно споразумение с ФК Академик (Пловдив) за правата на младия футболист от началото на сезон 2026/27.

Илия Антонов е роден на 3 март 2010 гoдина в град Пловдив. До момента цялата му кариера преминава в детско-юношеската школа на ФК Пловдив 2015 и ФК Академик Пловдив.

"Жълто-черните" се пребориха с някои от водещите български клубове за подписа на младия талант. Важна роля изигра и желанието му да носи екипа на Ботев (Пловдив), както и мечтата му да играе рамо до рамо с Тодор Неделев.

"Благодаря за доверието и възможността, които ми предоставя Ботев (Пловди)в. Надявам се да имам много успехи и щастливи моменти с емблемата на гърдите си. Ще дам всичко от себе си за клуба и страхотната публика", заяви талантливият футболист.

Марко Дуганджич под въпрос за дербито с ЦСКА

Шампионът на Алжир се прицели след Брахими

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

Софийски сблъсък преди Великден

Ключов сблъсък във Варна

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

