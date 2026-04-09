Фенове на Ботев и Локо се млатиха пред "Колежа"

Битката за Пловдив между Ботев и Локомотив отново беше белязана от ексцесии между феновете на двата отбора, като този път те се случиха след края на двубоя, съобщи "Трибуна Пловдив".

Малко след като запалянковците на “смърфовете” бяха пуснати да си тръгнат от сектора за гости на “Колежа”, се стигна до неприятна ситуация на известния магазин в града под тепетата – “Сандвичи трепач”.

"Бултраси" се насочиха към феновете на “черно-белите”, след което стартира размяна на удари, като един от привържениците бе повален на земята и ритан множество пъти.

Първоначално полицията не успя да реагира, но след това се намеси, за да предотврати по-сериозни последствия от мелето.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto