11-те на Ботев и Локомотив

Пловдивските грандове Ботев и Локомотив се изправят един срещу друг в най-чакания сблъсък от 29-ия кръг на efbet Лига. Битката за Пловдив ще започне в 20:30 часа, а арена на сблъсъка ще бъде стадион „Христо Ботев“.

Макар и двата състава да влизат в мача в преследване на трите точки, целите им в класирането се различават. „Канарите“ нямат право на грешка, ако искат да запазят живи надеждите си за място в Топ 8 преди края на редовния сезон. „Смърфовете“ от своя страна се стремят да затвърдят петата си позиция и да удържат натиска на Черно море, което би им осигурило участие в баражите за европейските турнири.

Припомняме, че по-рано през годината Локомотив надви градския си съперник, елиминирайки го на 1/4-финалите за Купата на България с минималното 1:0 след гол на Парвиз Умарбаев.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 8. Тодор Неделев, 10. Емерсон Родригез, 17. Николай Минков, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 45. Едсон Да Силва, 77. Лукас Араухо, 90. Самуел Калу;

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Видев, 39. Парвиз Умарбаев, 3. Миха Търдан, 94. Каталин Иту, 77. Жоел Цварц, 7. Севи Идриз;