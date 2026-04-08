Очакват минимум 12 000 на "Колежа" за дербито на Пловдив

Стадион "Христо Ботев" в Пловдив е напълно готов за голямото дерби на града. Това показаха от ПФК Ботев с няколко снимки в официалната клубна страница във Фейсбук. Двубоят Ботев - Локомотив от 29-ия кръг на efbet Лига започва тази вечер от 20,30 часа.

"Най-красивият стадион в България очаква Дербито на Пловдив", написаха от ПФК Ботев към кадрите.

Очаква се минимум 12 000 зрители да бъдат на трибуните по време на мача, като финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов вече прогнозира, че на стадиона ще има около 13 000 зрители.