Ботев (Пд) обяви колко зрители е имало на пловдивското дерби

От ПФК Ботев обявиха колко зрители са присъствали на вчерашното пловдивско дерби срещу Локомотив, което завърши 1:1 на стадион "Христо Ботев". "Канарите" направиха това чрез кратък коментар в официалната клубна страница във Фейсбук, където публикуваха и няколко допълнителни снимки с трибуните и зарята, която предшестваше началото на двубоя.

"Представителният духов оркестър на Военновъздушните сили на Република България вдигна на крака 12 000 зрители с тържествено изпълнение на "Тих бял Дунав“. Впечатляващи хореографии от бултрасите и мощна подкрепа от трибуните съпътстваха сблъсъка", написаха от ПФК Ботев.

От клуба отчетоха и поредната успешно проведена кампания "Ръка за ръка с Ботев".

"23 деца станаха част от пловдивското дерби и изведоха Ботев и Локомотив на стадион "Христо Ботев“, уточниха от "жълто-черния" клуб.