Балтанов: Играчите дадоха всичко! В последната минута пропуснахме да спечелим

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов говори след равенството 1:1 в дербито с Локомотив (Пловдив) от 29-ия кръг на efbet Лига.

Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме
Ботев и Локомотив решиха дербито на Пловдив за едно полувреме

"Равностоен мач. Имахме ситуации и възможности, но допуснахме груба грешка за гола им. Играчите дадоха всичко, имахме шанс в последната минута, но нямахме късмет.

Трябва да сме реалисти. Липсваше ми още малко. Според мен днес загубихме две точки, защото в последната минута пропуснахме да спечелим трите точки.

Целта е всеки мач да побеждаваме. Това е целта на Ботев. Искаме този отбор да е в челните позиции през другия сезон", заяви Балтанов.

