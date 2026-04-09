Бултрасите: Защо са задържани само фенове на Ботев?

Обединените фракции "Бултрас" излязоха с изключително гневна позиция чрез своята официална страница във Фейсбук. Реакцията на "жълто-черните" фенове е свързана с действията на полицията по време и след края на вчерашното градско дерби срещу Локомотив, приключило 1:1 на стадион "Христо Ботев".

От пловдивската полиция съобщиха днес, че има общо шестима задържани привърженици заради "сбиване в зоната на стадиона".

Бултрасите уточняват, че заради "дебилни решения" на органите на реда се е стигнало до ескалация на напрежението в близост до централната трибуна, а освен това категорично опровергават появили се в някои медии информации за бой между привърженици на Трибуна Юг.

Ето го призива на "Bultras Offensive":

Приятели,

На вчерашното дерби за пореден път се убедихме в старата максима, че фуражката деформира главата.

Няма как да подминем и неуважаемите треторазрядни медии, обслужващи чужди интереси. Бой между фенове на Ботев не е имало. Имаше напрежение с полицията, която реши, че е добра идея да се опита да влезе в нашият сектор, за да арестува дете.

Провокациите на едрия, разплут бозайник от семейство Ушеви, не спряха до тук. Още в началото на деня, нееднократно, работата на момчетата редящи хореографията, беше спъвана, те бяха обискирани, а някои работещи през целия ден, не бяха допуснати обратно в сектора.

Очевидно в зададения тон на дебилни решения, абсолютно умишлено, голяма част от привържениците на по-малкият отбор бяха допуснати в непосредствена близост до централната трибуна на нашият стадион. Разбира се, това доведе до очаквана ескалация на напрежението, като интересното в случая е, меко казано тенденциозната равносметка след това. А именно задържаните са само и единствено фенове на Ботев.

Дали това е случайно, като струпването на 150 полицаи веднага след случката, при липсата на такива преди нея, ще оставим на вас да помислите.

Надяваме се, при ответната ни реакция, неуважаемите фатмаци да останат също толкова изненадани. Всекиму своето !