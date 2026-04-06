Де Йонг може да се завърне за Барселона в градското дерби с Еспаньол

Нидерландският национал Френки де Йонг е близо до завръщане на терена, а старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че той ще поднови тренировки през тази седмица.

Планът е Де Йонг да получи медицинско разрешение да се върне в игра навреме за дербито в събота срещу Еспаньол, пише "Мундо Депортиво". Полузащитникът се контузи по време на тренировка в края на февруари и първоначално се очакваше да пропусне 5-6 седмици. Ако успее да издържи мача с Еспаньол на 11 април, Де Йонг би имал шансове да играе във втория мач срещу Атлетико в Шампионската лига на 14 април в Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages