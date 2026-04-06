Рафиня се завърна в Барселона за възстановяването си

Крилото на Барселона Рафиня вече е обратно в каталунската столица, съобщават испанските медии.

Той получи разрешение да прекара няколко дни със семейството си в Бразилия, след като получи контузия в двуглавия бедрен мускул на десния крак по време на приятелската среща с Франция (1:2).

29-годишният футболист се прибра, за да продължи възстановяването си под наблюдението на медицинския щаб на клуба. Първоначалните прогнози сочат, че той ще бъде извън терените за общо пет седмици, което означава, че му остава още около месец лечение, преди да може да играе отново.

Основната цел пред Рафиня и треньорския щаб е той да бъде на разположение на Ханзи Флик за „Ел Класико“ срещу Реал Мадрид на 10 май, като голямото дерби ще е на "Камп Ноу" и може да се окаже решаващо в борбата за титлата между големите съперници.

Лошите прогнози за Рафиня се оправдаха

Въпреки че няма да играе, завръщането на Рафиня се счита за важно за отбора. Като един от капитаните, неговото лидерство и присъствие ще бъдат от полза за съблекалнята в подготовката за ключови предстоящи мачове, включително четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид и градското дерби с Еспаньол.

Снимки: Imago