  3. Рафиня се завърна в Барселона за възстановяването си

Рафиня се завърна в Барселона за възстановяването си

  • 6 апр 2026 | 12:56
Крилото на Барселона Рафиня вече е обратно в каталунската столица, съобщават испанските медии.

Той получи разрешение да прекара няколко дни със семейството си в Бразилия, след като получи контузия в двуглавия бедрен мускул на десния крак по време на приятелската среща с Франция (1:2).

29-годишният футболист се прибра, за да продължи възстановяването си под наблюдението на медицинския щаб на клуба. Първоначалните прогнози сочат, че той ще бъде извън терените за общо пет седмици, което означава, че му остава още около месец лечение, преди да може да играе отново.

Основната цел пред Рафиня и треньорския щаб е той да бъде на разположение на Ханзи Флик за „Ел Класико“ срещу Реал Мадрид на 10 май, като голямото дерби ще е на "Камп Ноу" и може да се окаже решаващо в борбата за титлата между големите съперници.

Лошите прогнози за Рафиня се оправдаха
Лошите прогнози за Рафиня се оправдаха

Въпреки че няма да играе, завръщането на Рафиня се счита за важно за отбора. Като един от капитаните, неговото лидерство и присъствие ще бъдат от полза за съблекалнята в подготовката за ключови предстоящи мачове, включително четвъртфиналите в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид и градското дерби с Еспаньол.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Напрежение в Севиля: маскирани фенове заляха отбора с обиди и смъртни заплахи, наложи се намеса на полицията

Напрежение в Севиля: маскирани фенове заляха отбора с обиди и смъртни заплахи, наложи се намеса на полицията

  • 6 апр 2026 | 11:38
  • 634
  • 0
Раздяла с осем играчи ще помогне на Манчестър Юнайтед за една от големите трансферни цели

Раздяла с осем играчи ще помогне на Манчестър Юнайтед за една от големите трансферни цели

Нов залп от Атлетико Мадрид по съдиите от мача с Барселона

Нов залп от Атлетико Мадрид по съдиите от мача с Барселона

Жребият за полуфиналите на ФА Къп размина големите фаворити

Жребият за полуфиналите на ФА Къп размина големите фаворити

От Манчестър Сити потвърдиха, че капитанът си тръгва

От Манчестър Сити потвърдиха, че капитанът си тръгва

Наполи и Милан в пряк спор за второто място

Наполи и Милан в пряк спор за второто място

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Бешикташ напира за Майкон

Бешикташ напира за Майкон

