Неймар е готов за завръщане в игра след двумесечно отсъствие

  • 10 фев 2026 | 06:34
  • 312
  • 0
Неймар е готов за завръщане в игра след двумесечно отсъствие

Бразилската звезда Неймар е напът да се завърне в състава на Сантос за неделния двубой срещу Вело Клубе. Нападателят пропусна последните два месеца заради контузия.

Все още съществува вероятност той да получи почивка, за да бъде напълно готов за следващия мач от Бразилейро Betano срещу Атлетико ПР в четвъртък. Очаква се друг ключов играч на тима - Габигол, също да пропусне срещата в Куритиба.

Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки
Малко повече от месец след операцията, Неймар поднови тренировки

Последният мач, в който Неймар взе участие, беше преди повече от два месеца срещу Крузейро. В края на декември той претърпя артроскопия поради разкъсване на медиалния менискус.

Настоящият договор на футболиста със Сантос е до края на 2026 година.

