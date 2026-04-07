Неймар е бил подложен на специална процедура, за да бъде готов за Световното

Старши треньорът на бразилския футболен клуб Сантос - Кука, съобщи, че Неймар е бил подложен на специална процедура на коляното по време на международната пауза, за да бъде готов за предстоящите мачове преди Световното първенство през лятото. 34-годишният нападател беше оставен извън състава на „Селесао“ за контролите срещу Франция и Хърватия в края на март. Той игра на 2 април при победата с 2:0 срещу Ремо, но не беше на терена при поражението с 1:3 от шампиона Фламенго в неделя.

„По време на международната пауза той се подложи на процедура на коляното, така че не е тренирал. Той прекара четири или пет дни във възстановяване от нея и работеше върху постигането на някои от целите за физическото си състояние. Тази седмица той работи върху силата, скоростта и издръжливостта. Той няма търпение да играе в 13-те последователни мача преди следващата пауза. Използвахме това време, за да може той да работи с треньорския щаб и медицинския екип, за да подобри нивото си на енергия и да може да продължи до средата на годината“, обясни Кука, цитиран от ESPN.

Наставникът на „черно-белите“ не разкри точно през каква процедура е преминал Неймар, но през последните години бразилецът страда от проблеми, произтичащи от скъсаните предни кръстни връзки на лявото коляно. На 22 декември бившият играч на Барселона и Пари Сен Жермен се подложи на лека операция на същото коляно след участието си в мачовете на Сантос в края на сезона в бразилското първенство, в които той помогна на отбора си да се спаси от изпадане. Въпреки че Неймар се завърна на терена през последните месеци, представянията му не изглеждаха достатъчно добри, за да бъде повикан от селекционера Карло Анчелоти в националния отбор и все още не е ясно дали ще участва на Мондиала в Северна Америка през лятото.

Снимки: Gettyimages