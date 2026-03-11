След като на рождения ден на сестра си пропусна мача, в който Анчелоти трябваше да го гледа, Неймар се оплака от критиките

Мускулно претоварване попречи на Неймар да играе за Сантос срещу Мирасол точно когато Карло Анчелоти, селекционерът на Бразилия, се готвеше да го наблюдава. Отсъствието на играча, което за пореден път съвпада с рождения ден на сестра му, предизвика вълна от критики от страна на пресата и феновете.

По-малко от 100 дни преди Световното първенство и вече изправен пред отсъствието на Родриго, Анчелоти засили графика си за наблюдение, за да определи атаката на „селесао“. Италианският треньор планираше да гледа мача на Сантос, за да оцени формата на Неймар, един от най-аплодираните играчи от бразилските фенове.

⚠️ Ausência de Neymar em Mirassol x Santos não pega bem na CBF e é o segundo desgaste entre as partes em 2026.



Há pelo menos 15 dias o Santos e o estafe de Neymar foram avisados que esse seria o jogo em que o craque seria observado, porque o clássico contra o Corinthians é… pic.twitter.com/hFkyjZiu7i — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 11, 2026

Плановете обаче бяха провалени от контузия, която извади нападателя от игра. Времевото съвпадение с рождения ден на сестра му, модел, който се повтаря през годините и вече се е превърнал в повтаряща се тема във футболния свят, доведе до остри критики към бразилската звезда.

На фона на полемиката Неймар използва социалните мрежи, за да изрази своето разочарование. С ироничен тон играчът се оплака от трудността да угоди на общественото мнение.

„Много хора създават теории за това, което ми се случва. Нищо не се случва. Ако играя контузен, греша. Ако се грижа за здравето си, греша. Ако играя с болка, греша. Много е трудно да се направи правилното нещо“, написа той.

„Най-много ме изненадват тези хора, които изглежда са с мен всеки ден и започват да измислят истории. Изглежда, че притежават абсолютната истина“, добави той.

Нападателят на Сантос, който все още не се е произнесъл относно евентуална повиквателна за бразилския национален отбор, завърши с фраза, която отразява състоянието на духа му: „Много е трудно да бъда себе си. Боже мой... Трябва да имам твърде много търпение“.

⚠️ Agora! Neymar desabafa nas redes sociais:



“Se eu jogo machucado, tô errado. Se penso em mim, tô errado. Se me poupo, tô errado. Se jogo com dor, tô errado. É muito difícil agradar todo mundo. É muito complicado ser eu. Tenho que ter saco para aturar!”



🎥 Reprodução pic.twitter.com/a85WW8KdF0 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 10, 2026