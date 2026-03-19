Уволниха треньора на Неймар

  • 19 март 2026 | 13:15
Уволниха треньора на Неймар

Въпреки гол на Неймар Сантос загуби от Интернасионал с 1:2 домакинския си мач в първенството на Бразилия, което доведе до уволнението на аржентинския треньор на тима Хуан Пабло Войвода, съобщиха от клуба. 

50-годишният Войвода бе назначен на поста си в края на месец май, но се раздели с него, след като допусна десета загуба от общо 34 мача начело на отбора за по-малко от седем месеца. Той е бивш треньор на Форталеза и в края на миналия сезон успя да спаси мястото на Сантос в елита. Балансът му през тази кампания обаче се е сторил незадоволителен на ръководството, като Сантос е на шестнадесето място, само на точка от опасната зона. Според бразилските медии възможните заместници на Хуан Пабло Войвода са Кука и Ернан Креспо. 

Снимки: Imago

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

