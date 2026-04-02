Левски пусна билетите за мача с Арда

Левски пусна в продажба билетите за мача срещу Арда от 29-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е на 9 април, четвъртък, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на "Герена".
В четвъртък билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 15:00 часа на тези на улица "Тодорини кукли" и на арката пред Сектор А. В деня на срещата входни талони няма да се продават в официалния магазин на клуба.
Цени на билетите:
Сектор А, VIP: 51.13 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Ложи 2 и 3: 23.52 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блок 1914: 20.45 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 1 и 2: 16.87 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 3 и 4: 13.80 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 11.76 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор Б: 7.16 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор В: 10.23 €
Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор Г: 7.16 €
*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.
Феновете на гостите ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и тридесет минути преди началото на мача.
Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов".