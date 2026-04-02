Левски пусна билетите за мача с Арда

  • 2 апр 2026 | 10:22
Левски пусна билетите за мача с Арда
Левски пусна в продажба билетите за мача срещу Арда от 29-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е на 9 април, четвъртък, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на "Герена".

В четвъртък билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 15:00 часа на тези на улица "Тодорини кукли" и на арката пред Сектор А. В деня на срещата входни талони няма да се продават в официалния магазин на клуба.

Левски започва преговори с Куршума
Левски започва преговори с Куршума

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 51.13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 23.52 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 20.45 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 16.87 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 13.80 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 11.76 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 7.16 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 10.23 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 7.16 €

*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.

Феновете на гостите ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и тридесет минути преди началото на мача.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов".

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 3269
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 8371
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1117
  • 0
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1572
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 759
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52959
  • 209
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52959
  • 209
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205815
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30116
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35875
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12467
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47278
  • 43