Левски пусна билетите за мача с Арда

Слушай на живо: Добруджа - Левски

Левски пусна в продажба билетите за мача срещу Арда от 29-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е на 9 април, четвъртък, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на "Герена".

В четвъртък билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 15:00 часа на тези на улица "Тодорини кукли" и на арката пред Сектор А. В деня на срещата входни талони няма да се продават в официалния магазин на клуба.

Левски започва преговори с Куршума

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 51.13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 23.52 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 20.45 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 16.87 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 13.80 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 11.76 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 7.16 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 10.23 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 7.16 €

*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.

Феновете на гостите ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и тридесет минути преди началото на мача.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион "Георги Аспарухов".