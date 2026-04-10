Порто и Форест не се победиха в супер мач на "До Драгао", всичко ще се реши на Острова

Порто и Нотингам Форест направиха равенство 1:1 в първи 1/4-финал от Лига Европа на "Ещадио до Драгао" и оставиха интригата да се разплете на реванша идната седмица в града на Робин Худ. И двата гола паднаха през първото полувреме, когато Вилиам Гомеш (11') откри за домакините, а англичаните изравниха след автогол на Мартим Фернандеш (13').

Това бе третият мач в директните елиминации на турнира за "драконите", които финишираха като пети в основната схема и си спестиха две плейофни срещи. На 1/8-финалите те трябваше да се справят с Щутгарт, стигайки до две победи с 2:1 в Германия и 2:0 на Иберийския полуостров.

Англичаните от своя страна имаха доста по-трънлив път и финиширайки на 13-тото място в предходната фаза на Лига Европа, те трябваше да преодолеят два съперника. В плейофите момчетата от града на Робин Худ разбиха край Босфора турския гранд Фенербахче с 3:0 и си направиха реванша протоколен, като го загубиха с 2:1. На 1/8-финалите вече бе доста по-трудно и Форест регистрира нова домакинска загуба с 1:0, а след 90 минути в Дания двукратните европейски клубни шампиони стигнаха до 2:1. Така срещата отиде в две продължения по 15 минути, които не излъчиха победител и накрая Нотингам спечели с 3:0 при дузпите.

През уикенда Порто поднови шампионатните битки в Лига Португал с незадоволително равенство 2:2. Спрямо този мач Франческо Фариоли направи цели седем ротации сред титулярите си. Мартим Фернандеш, Тиаго Силва, Секо Фофана, Пабло Росарио, Габриел Вейга, Борха Сайнц, Вилиам Гомеш стартираха на мястото на Алберто Коща, Якуб Кивиор, Виктор Фрохолд, Алан Варела, Родриго Мора, Пепе Акино, Оскар Пиетужевски. Именно Коща и Фофана бяха хората, които се разписаха срещу Фамаликао, като в предходният двубой ролите им бяха разменени по отношение на стартовите състави.

Това на практика бе първи мач за Нотингам след подновяването на клубния футбол в Европа, тъй като на Острова нямаше шампионатни мачове през уикенда, а се изиграха 1/4-финалите от ФА Къп. Там Форест нямаше ангажименти и така се оказа, че последният мач на тимът бе на 22-ри март при гръмката победа с 3:0 над над Тотнъм в Премиър лийг. Спрямо тази среща отпреди 17 дни Виктор Перейра направи промяна под рамките на вратата и днес започна с Щефан Ортега вместо с Матс Зелс. Напред пък имаше сравнително ротиран стартов състав и днес предпочете да започне с Николас Домингес, Зак Абът, Морато, Джеймс МакАтий, Райън Йейтс, Дилан Бакуа, Крис Ууд, Дан Ндой които заеха местата на Ола Айна, Никола Миленкович, Неко Уилямс, Ибрахим Сангаре, Елиът Андерсън, Калъм Хъдсън-Одой, Игор Жезус, Омари Хътчинсън.

В минутите преди началото на двубоябеше отдадено заслуженото на мениджъра на гостите, който има своето минало на "Ещадио до Драгао" и получи аплодисменти от трибуните.

Двубоят на "До Драгао" започна при изключително високо темпо, а "драконите" опитаха да зарадват феновете си след по-малко от 60 секунди игра. Морфи отигра топката от вътрешността на наказателното стреля в долния ляв ъгъл, където вратарят Ортега направи много важно спасяване.



В 8-ата минута домакините имаха претенции за дузпа, а в епицентъра на събитията отново беше замесен Терем Морфи, който падна в наказателното поле, а главният съдия Марко Гуида подмина претенциите.



180 секунди по-късно неизбежното се случи и момчетата на Франческо Фариоли взеха аванс, след като Вейга и Гомеш завърши по най-правилния начин комбинацията помежду си.



Радостта за португалците обаче бе съвсем кратка, тъй като в 13-тата минута равенството в резултатът се завърна. Относно това домакините можеха да винят само себе си, тъй като Мартим Фернандеш прати топката във вратата на собствения си отбор.



Това не се размина без последствия за провинилия се, който бе заменен мигновенно от Фариоли и на мястото на Фернандеш се появи Алберто Коща.



Форест от своя страна доминираше на терена още известно време и изпълни поредица от ъглови удари, а в 28-ата минута Дан Ндой пропиля много добра възможност, при която гостите можеха да осъществят пълен обрат.



В 37-ата "драконите" най-накрая създадоха нова опасност, след като Вейга стреля вдясно от вратата.



В добавеното време пък Ортега направи второто си ключово спасяване за вечерта, парирайки опита на Морфи.

Домакините натиснаха веднага с подновяването на играта през втората част в опит да си върнат предимството. Пресата обаче не кулминира с удар а вместо това час игра след началото Форест можеше да осъществи пълен обрат, след като Коща трябваше да спасява удар на Макатий от ръба на пеналтерията.



В 63-тата минута де факто гостите вкараха втори гол, но той бе отменен чрез ВАР.



В 70-ата минута Гюл от "драконите" стреля на косъм от лявата греда.



Десетина минути преди края Фрохолд пропусна може би най-чистата възможност за домакините след почивката, освобождавайки си пространство с удар вдясно.



В 85-ата минута Алан Варела отигра остро подаване с удар ниско в средата на вратата, където Ортега внимаваше и улови.



При ответната атака Ндой нанесе удар и спечели корнер за Форест, от който обаче не излезе нищо опасно.



В добвеното време последната възможност беше за домакините, а в 5-ата минута на продължението неостаряващият Тиаго Силва принуди Ортега да се намесва още веднъж, а стражът на Форест се справи отново подобаващо.

Така всичко остана да се реши на реванша на стадион "Сити Граунд", като двубоят е на 16-и април (четвъртък) и ще стартира в 22:00 часа българско време.

