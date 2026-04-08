Крушарски: Ботев може да ни бие само служебно

Страстите под тепетата в страстната седмица се нажежават почти до червено! Днес в 20:30 часа ще започне Епизод №3 на Битката за Пловдив този сезон. Канарчетата спечелиха първата, макар и служебно, с 4:0 на „Лаута“ през есента, след като дербито бе прекъснато при 1:1 в края на полувремето.

Тогава бутилка с вода удари вратаря им Даниел Наумов и съдията Драгомир Драганов сложи преждевременно край на сблъсъка. В началото на февруари смърфовете взеха сладък реванш на своя стадион, отстранявайки Ботев на четвъртфиналите за купата след победа с 1:0, която малко по-късно доведе до напускане на Димитър Димитров-Херо. Сега Битката се мести на „Колежа“.

Собственикът на черно-белите Христо Крушарски, който е в Молдова по бизнес дела и ще пропусне двубоя, сподели очакванията си.

„Няма да гледам дербито, защото зная как ще завърши. Фаворитът е ясен и това е Локомотив. Показва го и класирането, резултатите. Ние нашата работа си я свършихме и си гарантирахме участие в групата за пето-осмо място. Предстои ни и полуфинал за купата с Арда, може и финал“, започна Крушарски пред „Тема спорт“.

Относно възможността да има още две дербита до края на сезона, в плейофите, ако Ботев Пд също влезе във втората плейофна група, която в момента смърфовете оглавяват, той добави: „Не мисля, че ще има още две дербита. Ботев и Илиян Филипов може да си говорят каквото искат, те само това правят.

Могат да ни бият само като предишния шампионатен мач на „Лаута“ – служебно, като го прекъснаха и не завърши. Нали я знаете тази хубава българска приказка: „Кучетата си лаят, керванът си върви“. Ние не лаем, не говорим, но вървим напред“, заключи босът на черно-белите.