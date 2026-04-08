Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Крушарски: Ботев може да ни бие само служебно

Крушарски: Ботев може да ни бие само служебно

  • 8 апр 2026 | 15:52
  • 284
  • 4
Крушарски: Ботев може да ни бие само служебно

Страстите под тепетата в страстната седмица се нажежават почти до червено! Днес в 20:30 часа ще започне Епизод №3 на Битката за Пловдив този сезон. Канарчетата спечелиха първата, макар и служебно, с 4:0 на „Лаута“ през есента, след като дербито бе прекъснато при 1:1 в края на полувремето.

Тогава бутилка с вода удари вратаря им Даниел Наумов и съдията Драгомир Драганов сложи преждевременно край на сблъсъка. В началото на февруари смърфовете взеха сладък реванш на своя стадион, отстранявайки Ботев на четвъртфиналите за купата след победа с 1:0, която малко по-късно доведе до напускане на Димитър Димитров-Херо. Сега Битката се мести на „Колежа“.

Собственикът на черно-белите Христо Крушарски, който е в Молдова по бизнес дела и ще пропусне двубоя, сподели очакванията си.

 „Няма да гледам дербито, защото зная как ще завърши. Фаворитът е ясен и това е Локомотив. Показва го и класирането, резултатите. Ние нашата работа си я свършихме и си гарантирахме участие в групата за пето-осмо място. Предстои ни и полуфинал за купата с Арда, може и финал“, започна Крушарски пред „Тема спорт“.

Относно възможността да има още две дербита до края на сезона, в плейофите, ако Ботев Пд също влезе във втората плейофна група, която в момента смърфовете оглавяват, той добави: „Не мисля, че ще има още две дербита. Ботев и Илиян Филипов може да си говорят каквото искат, те само това правят.

Могат да ни бият само като предишния шампионатен мач на „Лаута“ – служебно, като го прекъснаха и не завърши. Нали я знаете тази хубава българска приказка: „Кучетата си лаят, керванът си върви“. Ние не лаем, не говорим, но вървим напред“, заключи босът на черно-белите.

Следвай ни:

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

Виж всички

Водещи Новини

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

