Неделев и Умарбаев пределно откровени в любопитно интервю преди дербито

Днес футболен Пловдив се вълнува от 122-ото дерби на града между вечните съперници Ботев и Локомотив в родния елит. Двубоят започва в 20,30 часа на стадион "Христо Ботев", а в статистиката до момента предимство имат "жълто-черните" - 43 победи за тях срещу 41 успеха за черно-белите и 37 равенства при голова разлика 144:143 за Ботев.
В навечерието на сблъсъка двамата капитани и лидери на своите отбори - Тодор Неделев и Парвиз Умарбаев (б.р. Димитър Илиев все още е контузен), бяха пределно откровени в любопитно блиц-интервю за "Диема спорт".
С какво превъзхождате съперника?
Тодор Неделев: С качества и фенска маса.
Парвиз Умарбаев: С борба и себераздаване.
Кой е най-добрият футболист на съперника?
Тодор Неделев: Зварц
Парвиз Умарбаев: Всички техни футболисти уважавам, но най-много Тодор Неделев.
Най-добрият твой съотборник?
Тодор Неделев: Едсон
Парвиз Умарбаев: Отборно – защото всеки един от нас дава всичко от себе си.
Най-запомнящото се дерби на Пловдив?
Тодор Неделев: 2:0, когато вкарах от центъра.
Парвиз Умарбаев: 2016 или 2017 г., когато вкарах аз на "Лаута“, а и този за Купата на България.
Какво е дербито на Пловдив за теб?
Тодор Неделев: Емоция
Парвиз Умарбаев: Особен ден. Хората се подиграват, бъзикат между себе си.
Победа в дербито или класиране пред градския съперник в края на сезона?
Тодор Неделев: По-високо крайно класиране.
Парвиз Умарбаев: Класиране за Лига Европа или за Лигата на конференциите.
Дузпа в 90-ата минута, кой ще я изпълни?
Тодор Неделев: Аз.
Парвиз Умарбаев: Ако съм на терена, ще я взема аз.
Бира или вода на празненствата след победа в дербито?
Тодор Неделев: Бира.
Парвиз Умарбаев: Аз алкохол не пия – за мен вода, а за момчетата – бира.
Пловдив е само...
Тодор Неделев: Жълто-черен.
Парвиз Умарбаев: Черно-бял.