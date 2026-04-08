  3. Неделев и Умарбаев пределно откровени в любопитно интервю преди дербито

  • 8 апр 2026 | 15:35
Днес футболен Пловдив се вълнува от 122-ото дерби на града между вечните съперници Ботев и Локомотив в родния елит. Двубоят започва в 20,30 часа на стадион "Христо Ботев", а в статистиката до момента предимство имат "жълто-черните" - 43 победи за тях срещу 41 успеха за черно-белите и 37 равенства при голова разлика 144:143 за Ботев.

В навечерието на сблъсъка двамата капитани и лидери на своите отбори - Тодор Неделев и Парвиз Умарбаев (б.р. Димитър Илиев все още е контузен), бяха пределно откровени в любопитно блиц-интервю за "Диема спорт".

С какво превъзхождате съперника?

Тодор Неделев: С качества и фенска маса. 

Парвиз Умарбаев: С борба и себераздаване.

Кой е най-добрият футболист на съперника?

Тодор Неделев: Зварц

Парвиз Умарбаев: Всички техни футболисти уважавам, но най-много Тодор Неделев.

Най-добрият твой съотборник?

Тодор Неделев: Едсон

Парвиз Умарбаев: Отборно – защото всеки един от нас дава всичко от себе си. 

Най-запомнящото се дерби на Пловдив?

Тодор Неделев: 2:0, когато вкарах от центъра.

Парвиз Умарбаев: 2016 или 2017 г., когато вкарах аз на "Лаута“, а и този за Купата на България.

Какво е дербито на Пловдив за теб?

Тодор Неделев: Емоция

Парвиз Умарбаев: Особен ден. Хората се подиграват, бъзикат между себе си.

Победа в дербито или класиране пред градския съперник в края на сезона?

Тодор Неделев: По-високо крайно класиране.

Парвиз Умарбаев: Класиране за Лига Европа или за Лигата на конференциите. 

Дузпа в 90-ата минута, кой ще я изпълни?

Тодор Неделев: Аз.

Парвиз Умарбаев: Ако съм на терена, ще я взема аз.

Бира или вода на празненствата след победа в дербито?

Тодор Неделев: Бира.

Парвиз Умарбаев: Аз алкохол не пия – за мен вода, а за момчетата – бира.

Пловдив е само...

Тодор Неделев: Жълто-черен.

Парвиз Умарбаев: Черно-бял.

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

