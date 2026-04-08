Арда отмъква Минков от Ботев, "канарчетата" го заменят с бранител от Добруджа

  • 8 апр 2026 | 09:39
Два любопитни трансфера се очаква да се случат през лятото. Десният бек на Ботев (Пловдив) и доскорошен национал Николай Минков почти сигурно ще премине в Арда, а на неговото място на „Колежа“ ще се озове Богдан Костов от Добруджа, съобщава „Тема Спорт“.

Пловдив приковава погледите върху себе си

Договорът на 28-годишния Минков с “канарчетата” изтича през лятото и той ще премине при кърджалийци като свободен агент. Оттам са му предложили по-добри условия, отколкото “жълто-черните” за преподписване. Минков акостира в Пловдив през лятото на 2021 година от Монтана и веднага се превърна в основна фигура. Юноша е на Черно море, като освен за родния тим от Варна у нас е ритал още за ЦСКА 1948 и Добруджа.

Като десен бек на „Арена Арда“ се изявява Густаво Каскардо чийто контракт също е до юни и най-вероятно няма да бъде подновен и така Николай Минков веднага ще се сдобие с титулярен статут. В последните години стана редовна практика кърджалийци да привличат такива родни играчи от други отбори без пари и срещу по-високи заплати. Така в Арда се озоваха Антонио Вутов, Бирсент Карагарен, Станислав Иванов, Тонислав Йорданов, Атанас Кабов и др.

Друга от причините за напускането на Минков е, че Ботев вече е договорил нов десен бек. Става въпрос за 26-годишният Богдан Костов. Юношата на Левски ще премине на „Колежа“ също като свободен агент, след като договорът му изтича на 30 юни. Той вече имал предварително споразумение с “канарчетата”. Още през зимата Костов е бил в плановете на Ботев, но тогава жълто-черните не са искали да плащат за него.

В последния кръг десният бек на Добруджа направи много силен мач срещу Левски. У нас е играл още за ЦСКА 1948, Струмска слава, Спортист (Своге) и Монтана, откъдето акостира в Добрич през лятото на 2024 г.

