Камбуров: Локо (Пд) отново има нападател за Левски

Мартин Камбуров е една от съвременните емблеми на Локомотив Пловдив и пловдивския футбол, играл е и в Ботев, това го прави задължителен събеседник в навечерието на дербито под тепетата. Той получи покана да играе в мача по случай юбилея на Берое и това го кара да влезе във форма. Мнението му за тима от Стара Загора в момента е като на много други, оставили следа под Аязмото, но това е друга тема. Камбуров обяви пред "Тема спорт", че ще гледа пловдивското дерби по телевизията.

„Направи ми впечатление, че Цварц играе доста квалитетно с глава, пласира се много правилно. Важно е да си намира място, преди това също ми хареса още един гол с глава (б.а. – на Черно море). Забелязвам, че е там, където трябва. Миналия път не даде много сила на удара като с Локо София, когато топката беше много остра. Голът с главата с парабола вече изискваше класа и точност и той ги показа. Пласирането в пеналтерията го отбелязах, както и играта с глава, но ми прави впечатление, че и долу с краката е добре. Той е човек, който може да влезе на едно-две. Като му отмениха гола с Локо София, направи правилно отиграване и копване над вратаря, фино и елегантно. Което говори и за добри технически способности.

Аз винаги съм харесвал повече такива нападатели, може да му падне един път, да е на мястото, на което никой не го очаква и да я вкара, а това е белег на класа. За българското първенство се справя добре и му пожелавам успех. И като нищо може да мине по познатата пътека от „Лаута“ към „Герена“, Гара Дембеле, Карвальо, Переа”…