Ботев: Говорихме с Арда - не се интересуват от Минков

От Ботев (Пловдив) излязоха с официална позиция относно появилата се информация, че национала Николай Минков може да премине в състава на Арда. От "канарчетата" са разговаряли с колегите си от Кърджали, които са отрекли какъвто и да е интерес за футболиста.

"Във връзка с появилите се спекулации в публичното пространство относно евентуален интерес към футболиста на ПФК Ботев Пловдив Николай Минков, ръководството на клуба счита за необходимо да внесе яснота по темата. Днес ръководството на ПФК Ботев Пловдив проведе телефонен разговор с ръководството на ПФК Арда, в който категорично бе заявено, че клубът от Кърджали нито има, нито някога е имал интерес към Николай Минков.

Разпространяваната информация е напълно невярна и очевидно цели създаване на напрежение и провокация в навечерието на важното пловдивско дерби.ПФК Ботев Пловдив призовава всички медии и журналисти към отговорност и професионализъм, както и да се въздържат от публикуването на непроверена и непотвърдена информация, която въвежда в заблуждение футболната общественост. Ръководството на клуба остава ангажирано с поддържането на коректна и прозрачна комуникация и ще продължи да защитава интересите на ПФК Ботев Пловдив и неговите футболисти", написаха от Ботев.