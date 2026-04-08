  Полицията в Пловдив с важна информация преди дербито на града

Полицията в Пловдив ще се грижи за опазване на обществения ред и пътната безопасност във връзка с футболното дерби между Ботев и Локомотив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Двубоят между двата отбора е днес от 20:30 часа на стадион "Христо Ботев".

От полицията приканват зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на входовете – в 18:30 часа, за да се избегне забавяне на пропускателния режим.

Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

На изградените контролни пунктове полицейски служители ще извършват щателни проверки и до трибуните няма да се допускат лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени от закона предмети, както и малолетни без придружител. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, а спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви и около спортната зона и на територията на целия град. Ангажираните за това патрули от структурите на областната дирекция и придадени сили от Дирекция „Жандармерия“ същевременно ще подпомагат и пътната безопасност. В тази връзка, във времевия интервал от 18:00 ч. до 24:00 ч., е предвидена възможността за поетапно спиране на движението в следните участъци от уличната мрежа:

- бул. „Източен“, от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“;

- ул. „Богомил“, от кръстовището с бул. „Източен“ до кръстовището с ул. „Лев Толстой“;

- ул. „Варшава“, от кръстовището с ул. „Богомил“ до кръстовището с ул. „Славянска“;

- ул. „Лев Толстой“, от кръговото кръстовище с ул. „Димитър Ризов“ до кръстовището с ул. „Богомил“.

Организиран е и полицейски съпровод на привържениците на гостуващия отбор, които ще тръгнат от сборен пункт на стадион „Локомотив“ и ще преминат по  ул. „Лев Толстой“ и ул. „Богомил“.

