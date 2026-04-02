ФА повдигна обвинение срещу Магуайър

Футболната асоциация на Англия повдигна обвинение срещу бранителя на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър заради поведението му след червения картон, който получи в мача срещу Борнемут. Английският национал бе изгонен в 78-ата минута заради предотвратяване на чиста голова възможност, след като фаулира Еванилсон в наказателното поле, а Борнемут получи дузпа, с която изравни резултата. След като получи директния червен картон, Магуайър се конфронтира с четвъртия съдия, заради което ФА му повдига и въпросното обвинение.

Бранителят трябва да отговори на обвинението до края на днешния работен ден. С днешна дата той трябва да бъде наказан с един мач заради този червен картон, но ако бъде признат за виновен, наказанието му по всяка вероятност ще бъде увеличено. Това значи, че Магуайър може да пропусне не само дербито с Лийдс, но и гостуването на Челси на 18 април.

След мача с Борнемут от "Олд Трафорд" подадоха жалба срещу съдийството, претендирайки че Манчестър Юнайтед не е получил втора дузпа при резултат 1:0.