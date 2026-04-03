Микел Артета и Бруно Фернандеш с наградите за март

Мениджърът на Арсенал Микел Артета и капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш бяха избрани за мениджър и играч на месец март на Премиър лийг.
Артета печели наградата за осми път. Той имаше перфектен месец и неговият тим победи Челси, Брайтън и Евертън в първенството през март. “Артилеристите” се опитват да стигнат до първа титла от 22 години. Те са лидери в класирането с аванс от девет точки пред Манчестър Сити.
Бруно Фернандеш се прероди при Майкъл Карик и бе в основата на успехите на Манчестър Юнайтед. След смяната на треньора на “Олд Трафорд” португалецът направи осем асистенции в 10 мача от Висшата лига. Той вече има 16 подавания за гол през този сезон и ако продължи по този начин ще подобри рекорда на Тиери Анри и Кевин Де Бройне, които имат по 20 асистенции в рамките на един сезон от Висшата лига.