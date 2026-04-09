Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
Локо (София) ще иска да се вдигне срещу закъсалия го "латино" Берое

  • 9 апр 2026 | 07:40
  • 1610
  • 1

Локомотив (София) и Берое се изправят един срещу друг в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига. Срещата в “Надежда” стартира в 15:30 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков.

Двата тима се намират в долната половина на таблицата и най-вероятно ще играят в плейофната група за оцеляване след края на редовния полусезон. За Берое това е сигурно, а Локо все още има теоретични шансове да влезе в топ 8.

Към момента столичани са с 34 точки в актива си и са 11-ти във временното класиране. Те са на 4 точки от осмия Славия и ако днес победят, може да продължат да се надяват, че ще се класират сред най-добрите осем. Все пак шансовете това да се случи са доста малки. Малки са и шансовете Локомотив да изпадне, тъй като са далеко от последните места. Така напрежението върху тима не е особено голямо, тъй като на теория той не се бори за нищо.

Иначе серията на “железничарите” не е много добра. Те натрупаха две поредни загуби, дошли след поражения от ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив) и днес ще искат да зарадват феновете си.

Ситуацията в Берое е доста по-различна. “Заралии” са 14-ти с 22 точки в актива си и ако останат там до края на сезона, те ще изпаднат във Втора лига. Старозагорци са на една точка от баражното 13-то място, но представянето на тима в последните мачове не вдъхва увереност, че ще успеят да се спасят.

Берое успя да стигна до първата си победа от доста време насам, след като победи преди два кръга Монтана с 1:0. Миналата седмица обаче “заралии” отново се върнаха пораженческия път и отстъпиха с 0:3 от ЦСКА. Така в последните си пет мача “зелените” имат четири загуби и една победа.

Двата тима играха по-рано през сезона и тогава Локомотив победи с 1:3. Като цяло столичани имат четири победи в последните си пет мача срещу Берое, като само един път са завършили наравно.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

