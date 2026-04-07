Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдийската комисия към БФС публикува видео анализ на четири ситуации от изминалия 28-ми кръг на efbet Лига. Първата бе за директния червен картон на Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна), в която стражът на гостите бе изгонен за игра с ръка извън наказателното поле.

Следващите две са от Берое - ЦСКА - дали е трябвало да бъде изгонен Лапеня за предполагаемо нарушение срещу съперник и дали е трябвало заралии да получат дузпа за игра с ръка на испанеца. СК твърди, че защитникът правилно не е бил изгонен, защото не е направил нарушение. Положението за евентуалния 11-метров наказателен удар, според реферите, е дискусионно и поради тази причина ВАР не може да се намеси.

Обяснението на първата ситуация гласи: “Кадрите ясно показват, че няма нарушение на Лапеня.”

Обяснението за втората ситуация: “Дискусионна ситуация, в която и двете решения на съдията са защитими, но по-приемливо е това да бъде отсъдена дузпа за Берое. При дискусионни ситуации от този тип, които трябва да се решават на терен, които не са черно-бели, ВАР няма право на какъвто и да е вид намеса, защото не би имал явни и очевидни доказателства, подкрепящ едното или другото решение. ВАР трябва да се намесва при очевидна грешка и когато разполага с факти за нея.”

Ето какво твърдят от СК за това дали трябваше да се покаже жълт картон на Петър Витанов от ЦСКА 1948, който щеше да му е втори, когато полузащитникът фаулира играч на Лудогорец в наказателното поле:

“Дузпа, но без втори жълт картон за Петър Витанов, защото няма наличие на обещаваща атака. Няма и безразсъдно нарушение, което изключва показването на каквато и да е дисциплинарна мярка.”