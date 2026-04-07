Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 7335
  • 42

Съдийската комисия към БФС публикува видео анализ на четири ситуации от изминалия 28-ми кръг на efbet Лига. Първата бе за директния червен картон на Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна), в която стражът на гостите бе изгонен за игра с ръка извън наказателното поле.

Следващите две са от Берое - ЦСКА - дали е трябвало да бъде изгонен Лапеня за предполагаемо нарушение срещу съперник и дали е трябвало заралии да получат дузпа за игра с ръка на испанеца. СК твърди, че защитникът правилно не е бил изгонен, защото не е направил нарушение. Положението за евентуалния 11-метров наказателен удар, според реферите, е дискусионно и поради тази причина ВАР не може да се намеси.

Обяснението на първата ситуация гласи: “Кадрите ясно показват, че няма нарушение на Лапеня.”

Обяснението за втората ситуация: “Дискусионна ситуация, в която и двете решения на съдията са защитими, но по-приемливо е това да бъде отсъдена дузпа за Берое. При дискусионни ситуации от този тип, които трябва да се решават на терен, които не са черно-бели, ВАР няма право на какъвто и да е вид намеса, защото не би имал явни и очевидни доказателства, подкрепящ едното или другото решение. ВАР трябва да се намесва при очевидна грешка и когато разполага с факти за нея.”

Ето какво твърдят от СК за това дали трябваше да се покаже жълт картон на Петър Витанов от ЦСКА 1948, който щеше да му е втори, когато полузащитникът фаулира играч на Лудогорец в наказателното поле:

“Дузпа, но без втори жълт картон за Петър Витанов, защото няма наличие на обещаваща атака. Няма и безразсъдно нарушение, което изключва показването на каквато и да е дисциплинарна мярка.”

Още от БГ Футбол

Найденов очаква смешки от The Voice на СК към БФС

Найденов очаква смешки от The Voice на СК към БФС

  • 7 апр 2026 | 11:31
  • 3951
  • 9
Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

  • 7 апр 2026 | 11:18
  • 999
  • 3
Ивайло Станчев: Значима победа в истинско дерби

Ивайло Станчев: Значима победа в истинско дерби

  • 7 апр 2026 | 10:34
  • 805
  • 2
Млад вратар на Спартак (Варна) с шанс за изява

Млад вратар на Спартак (Варна) с шанс за изява

  • 7 апр 2026 | 10:15
  • 1453
  • 0
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 9055
  • 24
Новите врати и мрежи дойдоха на "Армията"

Новите врати и мрежи дойдоха на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 10:07
  • 8661
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 20086
  • 83
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 15595
  • 11
Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

  • 7 апр 2026 | 14:10
  • 3000
  • 3
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 16108
  • 39
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 9055
  • 24