ЦСКА разби любимия си абонат след феноменални изяви на Лапоухов, съдията подмина дузпа срещу "червените"

ЦСКА разби с 3:0 Берое като гост в мач от 28-мия кръг на efbet Лига и записа единадесети пореден успех над този съперник. Адриан Лапеня откри резултата още в петата минута, а в 81-ата Мохамед Брахими удвои. Йоанис Питас оформи крайния резултат след точно изпълнение на дузпа в 91-вата минута.

Въпреки убедителния резултат трите точки обаче не дойдоха никак лесно. През първата част две феноменални спасявания на Лапоухов лишиха "заралии" от изравнително попадение. Малко след тях пък съдията подмина дузпа за домакините след игра с ръка на Лапеня.

Иначе двата тима не включиха нито един българин сред титулярите, а първият такъв се появи в игра чак в 87-ата минута.

В единейсеторката на гостите имаше промяна при двойката централни защитници. Лапеня се завърна сред 11-те за сметка на наказания Делова. Испанецът взе и капитанската лента от Жордао. По крилата стартираха Пиедраита и Перейра, а Брахими остана на пейката.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на напусналия ни преди дни на 63-годишна възраст Борислав Михайлов.

Само 75 секунди след началото на мача "червените" спечелиха корнер. След неговото изпълнение Родригес стреля с глава над напречната греда.

Натискът на ЦСКА продължи и в петата минута гостите откриха резултата. Ето'о центрира отдясно, а Лапеня вкара ефектен гол чрез летящ планж и удар с глава, попаднал в долния ляв ъгъл на вратата.

След попадението ЦСКА изненадващо остави инициативата на Берое. "Заралии" организаираха няколко нелоши атаки, а в 22-ата минута Пинеда отправи опасен фалцов изстрел с десния крак отдалеч, който излезе в аут.

Само 120 секунди по-късно Мота допусна груба грешка, тъй като не успя да улови нещо средно между центриране и удар на Перейра отдясно, но Ебонг направи по-трудното при добавката от два метра и изпрати топката покрай вратата.

В 29-ата минута Берое пропусна голяма възможност да изравни след грешка на Лапеня. Защитникът загуби топката като последен в защитата и се просна на тревата със съперник. Боргнино се възползва от ситуацията, озова се очи в очи с Лапоухов и шутира, но стражът на "червените" направи ефектно и много класно спасяване.

В 31-ата минута Лапоухов се отличи с нова брилятнта намеса. Този път Боргнино центрира отляво към Пинеда, вторият засече от два метра, но вратарят на гостите някак изби в корнер.

Две мнути по-късно Лапеня спря с китката шут на Ферер от далечна дистанция. Съдията Тодор Киров обаче прецени да не отсъди дузпа в полза на домакините, а не получи сигнал и от ВАР арбитъра Георги Кабаков.

В 40-ата минута Жордао отправи добър удар отдалеч, който профуча над напречната греда.

След почивката ЦСКА си върна инициативата, която загуби след 20-ата минута на първата част, но без да създава кой знае какви положения. В 57-ата минута Годой отправи удар от границата на наказателното поле, а Мота улови. Малко по-късно вратарят на Берое изби далеч по-опасен удар на Ето'о.

Постепенно ЦСКА стана по-настоятелен в предни позиции и положенията пред Мота не закъсняха. В 71-ата минута Брахими се възползва от грешка на Костантини, стигна до наказателното поле на "заралии" и шутира, но доста неточно в аут. Шест минути по-късно Соле можеше до голяма степен да реши победителя в този двубой след заучено положение от фал, но изстрелът му от 7-8 метра не се получи и излезе покрай дясната греда.

Все пак "червените" вкараха така важното второ попадение, дошло в 81-вата минута след комбинация между две резерви. Соле намери с дълъг пас Брахими в наказателното поле на Берое. Крилото овладя и с шут от 16 метра не остави шанс на Мота.

В 87-ата минута в игра за домакините се появи Мирослав Георгиев, който се превърна в първия български състезател, влязъл на терена в този мач. 120 секунди по-късно и ЦСКА пусна двама родни състезатели - Иванов и Илиев.

В 91-ата минута реферът отсъди дузпа в полза на гостите за нарушение на Ферер срещу Питас. Потърпевшият се нагърби с изпълнението й и безапелационно оформи крайното 3:0 за ЦСКА.

С този успех "червените" се залепиха на точка зад третия ЦСКА 1948, който утре гостува на шампиона Лудогорец.

БЕРОЕ - ЦСКА 0:3



0:1 Адриан Лапеня 5

0:2 Мохамед Брахими 81

0:3 Йоанис Питас 91 д.

БЕРОЕ: 1. Мота, 4. Костантини, 3. Саломони, 23. Сона, 12. Валверде, 32. Варела, 7. Пинеда, 8. Боргнино, 11. Ферер, 25. Мигел, 15. Аларкон

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 77. Пиедраита, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой

Снимки: Борислав Трошев